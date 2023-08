Die Vorteile der Nachbereitung: Warum Sie überprüfen müssen

"Ohne Taten sind die besten Absichten der Welt nichts weiter als das: Absichten." Fans des Blockbusters The Wolf of Wall Street werden sich vielleicht daran erinnern, dass Jordan Belfort dies während seines kometenhaften Aufstiegs sagte. Obwohl sich Belfort schließlich der Kriminalität zuwandte (und wir wollen Ihnen auf keinen Fall raten, so weit zu gehen), bringt er einen guten Punkt zur Sprache. Warum sollten Sie Ihre Zeit damit verschwenden, sich auf einen Kunden vorzubereiten, sich mit ihm zu treffen, eine Beziehung zu ihm aufzubauen und seine Fragen zu beantworten, wenn Sie das Geschäft danach nicht abschließen?

Nachfassaktionen sind wichtig und wohl einer der einfachsten Schritte im Kommunikationsprozess mit Kunden. Eine kurze E-Mail oder ein Anruf, um sich zu vergewissern, dass alles in Ordnung ist oder ob es noch weitere Fragen/Bedenken gibt, kann den Unterschied zwischen Wachstum und Verlust ausmachen. Werfen wir einen Blick auf einige Schritte, die Sie unternehmen können, um Ihre Nachfassaktionen effektiv zu gestalten.

Kostenlos ausprobieren Keine Kreditkarte erforderlich

Tipps für ein effektives Follow-up

Nachdem wir nun festgestellt haben, wie wichtig Nachfassaktionen sind, sollten wir sicherstellen, dass Sie sie auch effektiv durchführen. Als Unternehmensleiter oder Unternehmer, ist es wichtig, dass Sie und Ihr Team eine klare Strategie für das Follow-up mit Kunden haben. Hier sind ein paar Tipps, die Ihnen den Einstieg erleichtern:

Erstellen Sie einen Plan, wann und wie oft Sie sich mit Ihren Kunden in Verbindung setzen werden. Egal, ob täglich, wöchentlich oder monatlich - wichtig ist, dass Sie konsequent sind und dafür sorgen, dass Ihr Team es auch ist. Auf diese Weise können alle Beteiligten ihre Zeitpläne effektiv planen, da sie genau wissen, mit wem sie wann sprechen und die Kunden je nach Bedarf durch die Pipeline schieben.

Sein Sie persönlich und authentisch: Wahrscheinlich haben Sie schon eine, wenn nicht Hunderte von Nachrichten von Unternehmen erhalten, deren Inhalt nicht allgemeiner sein könnte. Großartige Follow-ups sind diejenigen, die den Kunden auf einer tieferen Ebene kennen lernen.

Das heißt nicht, dass der Prozess nicht bis zu einem gewissen Grad automatisiert werden kann, aber hören Sie sich an, was der Kunde bei Ihrem ersten Treffen sagt, und passen Sie die Antwort entsprechend an. Oft reicht es schon aus, den Namen des Kunden zu nennen oder ihm zu sagen, dass es schön war, ihn an einem bestimmten Tag zu treffen. Beides kann leicht automatisiert werden und wirkt dennoch persönlich. Wenn Sie authentisch sind, zeigen Sie Ihren Kunden, dass Sie sich für sie interessieren und bauen eine bessere Beziehung auf als Ergebnis.

Seien Sie flexibel und reaktionsschnell: Das, was Sie bei einer Person anwenden, funktioniert nicht unbedingt bei anderen. Seien Sie bereit, Ihren Ansatz an die Bedürfnisse und Erwartungen Ihrer Kunden anzupassen.

Manchmal müssen Sie vielleicht schnell auf eine dringende Anfrage reagieren oder Ihren Zeitplan für die Nachbereitung ändern, weil Ihr Kunde andere Angebote in Betracht zieht. Das klingt vielleicht widersprüchlich zu unserem Ratschlag über Einrichten eines Zeitplans, aber das ist in Ordnung. Indem Sie sich auf die Bedürfnisse Ihres Kunden einstellen und auf ihn eingehen, zeigen Sie, dass Sie alles für ihn tun, was in Ihrer Macht steht, und dass Sie Ihren Mitbewerbern immer einen Schritt voraus sind, auch wenn es um Probleme oder Anliegen geht. Sie werden feststellen, dass dies in den meisten Fällen die Ausnahme und nicht die Regel ist. Die Buchungsseite ist eine großartige Möglichkeit, den Prozess selbst in die Hand zu nehmen, indem Sie den Leuten die Möglichkeit geben, sich schnell wieder mit Ihnen in Verbindung zu setzen, aber nur, wenn es Ihnen passt.

Follow-ups sollten ein wesentlicher Bestandteil jedes Prozesses sein, der eine Überprüfung erfordert. Es ist wohl einer der einfachsten Schritte, sich mit einer kurzen Nachricht oder einem Anruf zurückzumelden, denn das könnte alles sein, was Sie davon abhält, große Ergebnisse zu erzielen.