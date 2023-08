Les avantages du suivi : Pourquoi vous devez faire un suivi

"Sans action, les meilleures intentions du monde ne sont rien de plus que cela : des intentions." Pour les fans de la superproduction Le Loup de Wall Street, vous vous souviendrez peut-être de Jordan Belfort disant cela pendant son ascension fulgurante dans la fortune. Bien que Belfort se soit finalement tourné vers la criminalité (et nous ne vous suggérons absolument pas d'aller aussi loin), il soulève un point intéressant. Pourquoi perdre votre temps à préparer un client, à le rencontrer, à établir une relation avec lui et à répondre à ses questions si vous ne concluez pas l'affaire par la suite ?

Les suivis sont importants et sans doute l'une des étapes les plus faciles du processus de communication avec les clients. Un e-mail ou un appel rapide pour vérifier que tout va bien ou s'il y a d'autres questions/préoccupations peut faire la différence entre atteindre la croissance et la perdre. Examinons quelques mesures que vous pouvez prendre pour rendre vos suivis efficaces.

Conseils pour un suivi efficace

Maintenant que nous avons établi l'importance du suivi, assurons-nous que vous le faites efficacement. En tant que chef d'entreprise ou entrepreneur,, il est important de mettre en place une stratégie claire de suivi des clients pour vous et votre équipe. Voici quelques conseils pour vous aider à démarrer :

Établissez un calendrier Créez un plan pour décider quand et à quelle fréquence vous allez contacter vos clients. Que ce soit quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement, il est important d'être cohérent et de s'assurer que votre équipe l'est aussi. Cela permettra à chacun de planifier efficacement son emploi du temps en sachant exactement à qui il s'adresse et à quel moment - en les faisant passer dans le pipeline selon les besoins.

Soyez personnel et authentique : Vous avez probablement reçu un, voire des centaines de messages d'entreprises où le message ne pourrait pas être plus générique. Les grands suivis Great follow-ups sont ceux qui permettent de connaître le client à un niveau plus profond.

Cela ne signifie pas que le processus ne peut pas être automatisé dans une certaine mesure, mais écoutez ce qu'ils disent lors de votre première rencontre et adaptez la réponse en conséquence. Souvent, il suffit d'utiliser leur nom ou de leur dire que c'était génial de les rencontrer un jour donné. Ces deux actions peuvent facilement être automatisées tout en étant personnelles. En étant authentique, vous montrerez à vos clients que vous vous souciez d'eux et bâtissez une meilleure relation en conséquence.

Soyez flexible et réactif : Le discours que vous utilisez pour une personne ne fonctionnera pas forcément pour d'autres. Soyez prêt à adapter votre approche pour répondre aux besoins et aux attentes de vos clients.

Parfois, vous devrez répondre rapidement à une demande urgente ou modifier votre calendrier de suivi parce que votre client envisage d'autres offres. Cela peut sembler contradictoire avec nos conseils sur l'établissement d'un calendrier, mais ce n'est pas grave. S'adapter aux besoins de votre client et être réactif montre que vous êtes déterminé à faire tout ce que vous pouvez pour lui et à garder une longueur d'avance sur votre concurrence ainsi que sur tout problème ou préoccupation qui pourrait survenir. Vous constaterez le plus souvent que ce sera l'exception et non la règle. La Page de réservation est un excellent moyen de s'approprier le processus en permettant aux gens de reprendre contact avec vous rapidement, mais uniquement lorsque cela vous convient.

Les suivis devraient être une partie essentielle de tout processus qui nécessite un examen. Sans doute l'une des étapes les plus faciles, le fait de prendre des nouvelles par un message rapide ou un appel peut être tout ce qui vous empêche d'obtenir de bons résultats.