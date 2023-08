Os benefícios do acompanhamento: Por que você precisa rever

"Sem ação, as melhores intenções do mundo não são mais do que isso: intenções". Para os fãs do blockbuster The Wolf of Wall Street, você deve se lembrar de Jordan Belfort dizer isto durante sua ascensão meteórica na fortuna. Enquanto Belfort acabou se voltando para a criminalidade (e definitivamente não estamos sugerindo que você vá tão longe), ele levanta uma boa questão. Por que perder seu tempo se preparando para um cliente, encontrando-se com eles, construindo uma relação e respondendo suas perguntas se você não fechar o negócio depois?

Doodle e, provavelmente, uma das etapas mais fáceis no processo de comunicação com os clientes. Um rápido e-mail ou telefonema para verificar se tudo está bem ou se há mais perguntas/concertezas pode ser a diferença entre atingir o crescimento e perdê-lo. Vamos dar uma olhada em alguns passos que você pode tomar para fazer seu acompanhamento efetivo.

Dicas para um acompanhamento eficaz

Agora que estabelecemos a importância do acompanhamento, vamos nos certificar de que você está fazendo isso de forma eficaz. Como líder empresarial ou empresário, é importante ter uma estratégia clara para que você e sua equipe possam acompanhar os clientes. Aqui estão algumas dicas para ajudar você a começar:

Crie um plano para decidir quando e com que freqüência você vai chegar a seus clientes. Seja diário, semanal ou mensal, é importante ser consistente e ter certeza de que sua equipe também está. Isto ajudará a todos planejar eficientemente seus horários, sabendo exatamente com quem estão falando e quando - movendo-os através do gasoduto conforme necessário.

Seja pessoal e autêntico: Você provavelmente recebeu uma, senão centenas de mensagens de empresas onde a mensagem não poderia ser mais genérica. Great follow-ups são os que conhecem o cliente em um nível mais profundo.

Isso não significa que o processo não possa ser automatizado até certo ponto, mas ouça o que eles dizem em sua reunião inicial e adapte a resposta de acordo com o caso. Muitas vezes, isto pode ser tão simples quanto usar seu nome ou dizer que foi ótimo encontrá-los em um determinado dia. Ambos podem ser facilmente automatizados e ainda assim se apresentam como pessoais. Ser autêntico mostrará a seus clientes que você se importa e construir um relacionamento melhor como resultado.

Seja flexível e responsivo: O tom que você usa para uma pessoa não vai necessariamente funcionar para outras. Esteja disposto a adaptar sua abordagem para atender às necessidades e expectativas de seus clientes.

Às vezes, você pode precisar responder rapidamente a um pedido urgente ou alterar seu cronograma de acompanhamento porque seu cliente está considerando outras ofertas. Isto pode parecer contraditório ao nosso conselho sobre estabelecer um cronograma, mas não faz mal. Ajustar-se ao que seu cliente precisa e ser responsivo mostra que você se dedica a fazer o que pode por ele e a ficar um passo à frente de sua concorrência, bem como de quaisquer questões ou preocupações que possam surgir. Na maioria das vezes, esta será a exceção, não a regra. Booking Page é uma ótima maneira de possuir o processo, deixando as pessoas se reconectarem rapidamente com você, mas somente quando lhe convém.

O acompanhamento deve ser uma parte essencial de qualquer processo que requeira revisão. Provavelmente um dos passos mais fáceis, o check-in através de uma mensagem ou chamada rápida pode ser tudo o que está atrapalhando o seu caminho atingindo ótimos resultados.