Fördelarna med uppföljning: Varför du behöver göra en översyn

”Utan handling är även de bästa avsikterna i världen inget annat än just det: avsikter.” För er som gillar succéfilmen ”The Wolf of Wall Street” kanske ni minns att Jordan Belfort sa detta under sin blixtsnabba väg till rikedom. Även om Belfort så småningom hamnade i brottslighet (och vi föreslår absolut inte att ni ska gå så långt) har han ändå en poäng. Varför slösa tid på att förbereda dig inför ett kundmöte, träffa kunden, bygga upp en relation och svara på deras frågor om du inte avslutar affären efteråt?

Uppföljningar är viktiga och förmodligen ett av de enklaste stegen i kommunikationsprocessen med kunderna. Ett kort mejl eller ett snabbt telefonsamtal för att höra hur det går och försäkra sig om att allt är som det ska, eller om det finns fler frågor eller funderingar, kan vara avgörande för om man lyckas växa eller går miste om tillväxten. Låt oss ta en titt på några åtgärder du kan vidta för att Gör dina uppföljningar effektiva .

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Varför du behöver följa upp

Alla som arbetar med försäljning kan intyga att en av de viktigaste sakerna man kan göra är att hålla kontakten med sina kunder. Att följa upp dem är ett utmärkt sätt att bygga upp starka relationer och förbättra kommunikationen – oavsett om det sker ansikte mot ansikte eller möte online - och till slut nå en överenskommelse. Man kan tro att detta endast gäller kunder, men det gäller även investerare, intressenter och – om du är chef – ditt team.

Låt oss börja med att förbättra kommunikationen. När du tar dig tid att följa upp med dina kunder visar du dem att de är viktiga för dig och att du är mån om att förstå deras behov. Du bör svara snabbt på frågor och erbjud dig alltid att ta reda på svaren när du själv inte vet dem. På så sätt får du inte bara en bättre förståelse för vad de behöver av dig, utan kan också ta med dig den kunskapen till möten med liknande företag. Detta bör leda till bättre resultat. Genom att dessutom proaktivt ta itu med eventuella problem eller farhågor visar du att du är lyhörd och engagerad i att tillgodose deras behov – inte bara ute efter deras pengar.

Men fördelarna slutar inte där. Uppföljning kan också ha en direkt inverkan på ditt resultat. Det är ingen hemlighet att bygga Starka relationer skapar kundlojalitet . När dina kunder litar på dig och känner sig uppskattade kommer de att vända sig till dig om och om igen. Det är också mycket mer troligt att de rekommenderar dig till andra, och det är ofta värt mer än de tusentals dollar du lägger på reklam.

Som chef gäller detta även för ditt team. Att följa upp efter möten för att se till att åtgärderna genomförs och att det inte finns några hinder säkerställer ditt team känner sig hört och bör leda till ökad arbetsglädje. Det är också bra att försöka samla hela teamet då och då för att fira framgångar. Vår enkätens upphovsman gör det enkelt att göra detta.

Tips för en effektiv uppföljning

Nu när vi har fastställt vikten av uppföljning ska vi se till att du gör det på ett effektivt sätt. Som en företagsledare eller entreprenör, Det är viktigt att ha en tydlig strategi på plats som du och ditt team kan följa när ni följer upp kunderna. Här är några tips som kan hjälpa dig att komma igång:

Gör upp ett schema. Gör upp en plan för när och hur ofta du ska ta kontakt med dina kunder. Oavsett om det är dagligen, veckovis eller månadsvis är det viktigt att vara konsekvent och se till att ditt team också är det. Det kommer att hjälpa alla planera sina scheman på ett effektivt sätt genom att veta exakt vem de talar med och när – och på så sätt lotsa dem genom processen efter behov.

Var personlig och äkta. Du har säkert fått ett, om inte hundratals, meddelanden från företag där innehållet inte kunde vara mer generiskt. Utmärkta uppföljningar är de som lär känna kunden på ett djupare plan.

Det betyder inte att processen inte kan automatiseras i viss utsträckning, men lyssna på vad de säger vid ert första möte och anpassa svaret därefter. Ofta kan det handla om något så enkelt som att använda deras namn eller säga att det var trevligt att träffa dem just den dagen. Båda dessa saker kan enkelt automatiseras och ändå upplevas som personliga. Genom att vara äkta visar du dina kunder att du bryr dig och bygga upp en bättre relation som en följd av detta.

Var flexibel och lyhörd. Det säljargument du använder för en person fungerar inte nödvändigtvis för andra. Var beredd att anpassa ditt tillvägagångssätt för att tillgodose behoven och dina kunders förväntningar .

Ibland kan det hända att du måste svara snabbt på en brådskande förfrågan eller ändra ditt uppföljningsschema eftersom din kund överväger andra erbjudanden. Detta kan verka stå i strid med våra råd om att lägga upp ett schema , men det gör inget. Att anpassa sig efter kundens behov och vara lyhörd visar att du är engagerad i att göra vad du kan för dem och att du ligger ett steg före konkurrenterna samt är beredd på eventuella problem eller frågor som kan dyka upp. Du kommer oftast att upptäcka att detta är undantaget, inte regeln. Booking Page är ett utmärkt sätt att ta kontroll över processen genom att låta folk snabbt återuppta kontakten med dig, men bara när det passar dig.