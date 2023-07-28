Tussen vrienden, familie en die schijnbaar eindeloze berg werk door kan het lastig zijn om alles op orde te krijgen. Vaak lijkt technologie die is bedacht om ons te helpen, ons juist nog meer te vertragen. Maak kennis met Doodle: ’s werelds favoriete productiviteitssoftware. Onze gratis tool om enquêtes te maken is een eenvoudige maar krachtige tool waarmee je binnen enkele minuten snel afspraken kunt maken en tijd met mensen kunt vinden, zodat je je kunt concentreren op belangrijkere dingen – zoals het leven zelf.

Met Doodle kun je misschien niet alles tegelijk doen, maar je weet wel precies wanneer je het moet doen. Het intuïtieve platform van Doodle is heel gebruiksvriendelijk. Stuur gewoon een uitnodiging met je beschikbare data en tijden, en Doodle zoekt dan de oplossing die voor iedereen het beste werkt. Simpel. Iedereen kan een evenement aanmaken en je hoeft geen persoonlijke gegevens te delen. Daarom gebruiken wereldwijd meer dan 15 miljoen mensen Doodle. Ook jij kunt vandaag nog gratis aan de slag met Doodle.

Maak een Groepspoll

Zo werkt het. Stel je voor dat je een snelle peiling voor een wekelijkse vergadering met je collega’s, maar de datum en het tijdstip veranderen elke week. Alleen al het vinden van een geschikt moment kan stressvol zijn. Daar komt Doodle om de hoek kijken.

Als je een poll aanmaakt, neemt Doodle contact op met je genodigden en zodra ze hun beschikbaarheid hebben aangegeven, sturen we je een e-mail. Je kunt de status van je poll ook op elk moment online bekijken.

Doodle is superhandig om afspraken te regelen als je een druk werkschema hebt, maar het is ook ideaal voor thuis. Of je nu een gezellig etentje met vrienden wilt organiseren, een langverwachte reünie van je middelbare school of een grote reis, het platform van Doodle bespaart je tijd en moeite

Maak een Groepspoll

Zorg voor meer overzicht met Doodle Professional

Tegenwoordig hebben de meeste apparaten en platforms een agenda: je telefoon, tablet, computer en zelfs je horloge. Helaas geldt: hoe meer agenda’s en dagboeken je hebt, hoe ingewikkelder het wordt. Zou het niet fijner zijn als je alles gewoon op één plek kon hebben? Met Doodle Professional kan dat.

Met Doodle Professional kun je je agenda’s synchroniseren in één handige Doodle-agenda. Of het nu gaat om je iCal, Outlook of zelfs webagenda’s van een internetprovider: dankzij de Calendar Connect-functie van Doodle zul je nooit meer dubbele afspraken maken. Je agenda op orde houden was nog nooit zo makkelijk als met Doodle Professional.

Maak een Groepspoll

Doodle Mobile: Blijf onderweg georganiseerd

Verhoog je productiviteit, waar je ook bent, met de mobiele ervaring van Doodle. Hoewel we op dit moment nog geen native app voor Android of iOS aanbieden, werken we aan iets dat nog beter wordt. In de tussentijd kun je onze volledig geoptimaliseerde mobiele website gebruiken om vergaderingen in te plannen, je agenda te beheren en contact te houden met vrienden, collega’s en klanten — altijd en overal.