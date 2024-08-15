Alexander Graham Bell, de uitvinder van de telefoon, zei ooit: “Allereerst is een goede voorbereiding de sleutel tot succes.” Als het erom gaat te begrijpen wat je wilt… bereiken tijdens een vergadering , dat klopt helemaal.

De voorbereiding op een vergadering is een van de belangrijkste factoren voor het succes ervan. Volgens Inc , ineffectieve vergaderingen kosten Amerikaanse bedrijven zo’n 283 miljard dollar per jaar. Dus hoe kun je ervoor zorgen dat je doelen voor de vergadering vaststellen voor je vergaderingen, zodat je team aan je verwachtingen kan voldoen? Laten we eens kijken naar een paar stappen die je kunt nemen om succes te boeken.

Waarom komen jullie bij elkaar?

Het is cruciaal om het doel van je vergadering vast te stellen, zodat je duidelijke doelen en verwachtingen kunt formuleren. Want hoe kun je nou een specifiek resultaat verwachten als je niet eens weet wat dat resultaat is?

Als een bedrijfsleider , heb je waarschijnlijk je handen vol. Als je niet met belanghebbenden zit, ben je bezig om belangrijke beslissingen bij te houden. Je tijd is kostbaar, dus het is belangrijk om ervoor te zorgen dat elke vergadering die je houdt een doel dient. Je moet je aan een belangrijke regel houden: verspil geen tijd aan bijpraten met mensen als het gesprek ook via e-mail kan.

Maak een Groepspoll

Voordat je überhaupt begint mensen uitnodigen voor je bijeenkomst , neem even de tijd om na te denken over het probleem of de kwestie die je moet aanpakken. Wat hoop je te bereiken met deze vergadering? Moet je een beslissing nemen? Een probleem oplossen? Brainstormen over nieuwe ideeën?

Zodra je voor jezelf duidelijk hebt wat de doel van de vergadering Je moet dit dus duidelijk maken aan alle deelnemers. Dit helpt niet alleen om de toon voor de vergadering te zetten, maar zorgt er ook voor dat iedereen op één lijn zit en zich kan voorbereiden met ideeën en oplossingen om bij te dragen.

Zo zorg je ervoor dat je team weet wat er van hen verwacht wordt en leg je de basis voor een succesvolle bijeenkomst . Dit bespaart je niet alleen tijd en zorgt voor meer efficiëntie, maar helpt je ook om ervoor te zorgen dat je vooruitgang boekt bij het bereiken van je bedrijfsdoelen.

Wie moet erbij zijn?

Dit is belangrijker voor het succes van je vergadering dan je denkt – vooral als het gaat om het plannen van groepsbijeenkomsten . Als er de verkeerde mensen bij zijn, kan dat leiden tot allerlei zijdelingse gesprekken en is de kans veel groter dat je van het onderwerp afdwaalt. Dat is allemaal verspilde tijd, waardoor je misschien wel opnieuw moet afspreken en steeds verder afdrijft van wat je wilt bereiken.

Maak een Groepspoll

Als een bedrijfsleider of ondernemer , is het belangrijk om goed na te denken over wie je nodig hebt om het probleem in kwestie effectief aan te pakken. Denk bijvoorbeeld aan relevante belanghebbenden, besluitvormers en teamleden met de juiste expertise of ervaring.

Het is ook belangrijk om rekening te houden met de omvang van de bijeenkomst. Als er veel mensen meedoen, kan het lastiger zijn om een vruchtbare discussie en neem een besluit. Zoals ze zeggen: te veel koks bederven de brij. Aan de andere kant: als je niet de juiste mensen uitnodigt, kan dat leiden tot een gebrek aan draagvlak of gemiste kansen op inbreng. Denk er van tevoren goed over na, maak een lijstje of overleg met andere managers om te bepalen wie er precies bij moet zijn.

Als je eenmaal weet wie je wilt uitnodigen, is het een uitdaging om een geschikt moment te vinden. Een planningstool zoals Doodle kan je helpen snel een tijdstip te vinden zonder dat je verdwaalt in een eindeloos e-mailgepraat. Je kunt maak een poll en binnen enkele minuten krijg je al bevestigingen.

Maak een Groepspoll

Maak een agenda

Veel mensen vergeten het vaak, maar een agenda is een van de eenvoudigste en toch meest effectieve manieren om duidelijke doelen en verwachtingen vast te stellen. Het zorgt er niet alleen voor dat je op koers blijft en niet afdwaalt van de geplande tijd of het onderwerp, maar het helpt deelnemers ook om goed voorbereid te komen met hun eigen ideeën en oplossingen.

Voor CEO’s en leidinggevenden is het belangrijk om even de tijd te nemen om de onderwerpen op te sommen die je tijdens de vergadering wilt bespreken, en ook de tijd die je voor elk onderwerp wilt uittrekken. Zo zorg je ervoor dat alle onderwerpen aan bod komen en de vergadering gefocust blijft.

Het is ook een goed idee om af te spreken wie de leiding neemt bij elke discussie. Dat kun jij zijn, of iemand uit je team die meer verstand heeft van dat onderwerp. Dit helpt je echt om concrete resultaten uit de vergadering te halen.

Maak een Groepspoll

Vergeet niet om er nog eens op terug te komen

Het heeft weinig zin om af te spreken als je er niets aan hebt. Daarom opvolging is belangrijk . Het is de beste manier om ervoor te zorgen dat de volgende stappen of actiepunten die tijdens de vergadering zijn afgesproken, ook echt worden uitgevoerd. Met Doodle is het makkelijk om een tijdstip voor de vergadering zoeken om dit voor elkaar te krijgen.

Allereerst is het belangrijk om te kijken naar de vooruitgang die is geboekt bij het halen van de doelen die tijdens de vergadering zijn vastgesteld . Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je kijkt hoe het staat met de toegewezen taken of dat je de voortgang bekijkt bij het oplossen van een specifiek probleem. Zo kun je ervoor zorgen dat alles op schema ligt en actie ondernemen als het uit de hand begint te lopen. Het vroegtijdig signaleren van probleemsituaties is essentieel om mogelijke rampen te voorkomen.

Effectieve vervolgacties Het helpt ook om een gevoel van verantwoordelijkheid binnen je team te bevorderen en ervoor te zorgen dat taken op tijd worden afgehandeld. Het is een goed idee om een systeem voor opvolging op te zetten, bijvoorbeeld door een samenvatting van de vergadering samen met de actiepunten naar alle deelnemers te sturen. Regelmatige één-op-één-gesprekken zijn ook een goede manier om ervoor te zorgen dat je op de hoogte blijft van alles wat er in het bedrijf gebeurt.

Je zult merken dat het veel makkelijker is om je vergaderingen tot een succes te maken als je vooruit plant, een online vergaderplanner gebruikt en duidelijke doelen en verwachtingen hebt. Zorg dat je weet waarom je vergadert, wie erbij moet zijn, stel een gestructureerde agenda op en, heel belangrijk, vergeet niet om de zaken op te volgen. Pas deze stappen toe telkens als je een vergadering moet houden en je productiviteit zal zeker een boost krijgen.