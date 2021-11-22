Wat hebben marketingleads, de Olympische Spelen en films met Keanu Reeves uit de jaren ’90 met elkaar gemeen? Het zijn allemaal voorbeelden van momenten waarop snelheid, absoluut zaken.

Natuurlijk worden we tegenwoordig allemaal aangespoord om even weg te glippen uit de non-stop drukte van de ratrace en het in plaats daarvan rustig aan te doen. Het rustig aan doen heeft zeker zo zijn voordelen als je Schotse whisky laat rijpen, geniet van een romantische dans of meedoet aan een 'de schildpad en de haas'-verhaal. Maar als je reageert op inkomende leads, is het tijd om op fast-forward te drukken – niet op de pauzeknop.

Als verkoopteam staat of valt het steeds meer met je reactietijd op leads. Maar nu we het toch over de pauzeknop hebben: laten we die hier even indrukken en nog eens goed bekijken wat we precies bedoelen met ‘reactietijd op leads’, en onderzoeken waarom dit zo’n cruciale maatstaf is.

Probeer Doodle Geen creditcard nodig

Uitleg over de reactietijd op leads

Reactietijd op een lead = de tijd die verstrijkt vanaf het moment dat de lead wordt aangemaakt tot je eerste concrete contact (antwoord, telefoontje of een afgesproken afspraak). Een inkomende lead is elk contact van een potentiële klant die interesse toont in de producten of diensten van je bedrijf. Dit kan via een formulier op je website, een e-mail, een telefoontje of, steeds vaker, een bericht via sociale media.

Inbound leads zijn vaak het resultaat van marketinginspanningen, zoals SEO, betaalde zoekresultaten, advertenties, social media of contentmarketing. Omdat het om inbound leads gaat – dat wil zeggen: de potentiële klant heeft zelf contact opgenomen met je bedrijf om zijn interesse kenbaar te maken – zijn deze leads doorgaans beter gekwalificeerd dan outbound leads die door het verkoopteam worden gevonden. Ze zijn actief op zoek naar een oplossing, dus ze zijn waarschijnlijk al verder in het besluitvormingsproces, waardoor de kans groter is dat je ze binnenhaalt – en dat ook nog eens sneller. Met dit alles in gedachten is het cruciaal om de tijd tussen het moment dat een lead bij je bedrijf binnenkomt en het eerste contact tussen de potentiële klant en een medewerker van je verkoopteam zo kort mogelijk te houden. Hoe sneller je reageert, hoe hoger je contact- en conversiepercentages zijn. Tien jaar geleden verscheen er een artikel in de Harvard Business Review onderzoek benadrukte het belang van de een uur regel. Kortom, als een verkoper binnen een uur na het eerste contact contact opnam met een potentiële klant, dan was hij 60× meer kans om van die lead een klant te maken dan wanneer ze 24 uur zouden wachten voordat ze erop terugkwamen. Dit onderzoek maakte de reactietijd op leads tot een cruciale maatstaf die alle verkooporganisaties moeten bijhouden en verbeteren.

De sweet spot is nu nog korter

Hoewel de meeste salesmanagers zich wel bewust zijn van het belang van de reactietijd op leads, geven velen er nog steeds geen prioriteit aan. Meer dan de helft van de bedrijven Het duurt nog steeds langer dan een hele werkweek om op binnenkomende leads te reageren. Dat is een potentiële klant die een aanbeveling heeft gekregen, een advertentie of een stukje content heeft gezien, je via een zoekopdracht op internet heeft gevonden en actief contact heeft gezocht met je bedrijf. Te veel bedrijven laten ze dagenlang wachten.

Natuurlijk gaan niet alle bedrijven zo nonchalant te werk als het erop aankomt om leads om te zetten in omzet. Uit het HBR-onderzoek dat we eerder bespraken, bleek dat de gemiddelde reactietijd 42 uur. Minder dan twee volle dagen klinkt best goed, totdat je bedenkt dat de meeste potentiële klanten hebben zich al lang van tevoren ingelezen over de mogelijkheden die contact hebben opgenomen met leveranciers en klaar zijn om de volgende stap te zetten: een demo, een kennismakingsgesprek of zelfs een offerte.

Ze staan te popelen om iets te kopen. Dat verklaart voor een groot deel waarom 78% van de klanten koopt bij het eerste bedrijf dat reageert. Als dat nog niet genoeg is om de meeste verkopers 's nachts wakker te houden, probeer dan dit eens: slechts 7% van de verkoopteams neem binnen vijf minuten contact op met nieuwe potentiële klanten. Zeven procent is misschien geen hoog cijfer, maar het is net hoog genoeg om het waarschijnlijk te maken dat een van je concurrenten erbij zit en je voor is.

Hoe reageer je op leads?

Onderzoek bevestigt de nieuwe vijf-minutenregel:

Neem binnen vijf minuten contact op met nieuwe inkomende klanten. Je zult ~100× de kans is groter dat je ze bereikt en ~21× groter dat je ze kunt kwalificeren dan wanneer je 30 minuten wacht.

Begin als mens. Vraag je lead hoe het met hem of haar gaat. Dat vergroot je kans op een vervolgafspraak met bijna 350%.

Bepaal wat je nu gaat doen voordat je ophangt. Dat duurt gemiddeld acht stappen om leads om te zetten in klanten en alleen ~2% Een groot deel van de verkopen vindt plaats tijdens het eerste gesprek. Daarom is het doel van het eerste contact om snel een vervolgafspraak te regelen.

Dezelfde principes die achter de vijf-minutenregel zitten, gelden ook voor eventuele vervolgafspraken of productdemonstraties. Het feit dat je er als eerste bij was terwijl je concurrenten nog koffie aan het zetten waren, betekent niet dat je het nu rustig aan kunt doen. Voorop blijven lopen en toeslaan op het moment dat de interesse het grootst is, is cruciaal om van hen een tevreden en gewaardeerde klant te maken.

Gebruik Doodle, zodat elk antwoord binnen vijf minuten binnen tien minuten een vastgelegde afspraak wordt.

Hoe Doodle je helpt om snel te winnen

Boekingspagina (1:1): Deel één link en laat potentiële klanten zelf een tijdstip kiezen dat binnen je regels past (werkuren, buffer, minimale opzegtermijn).

Groepspoll (demo’s met verschillende belanghebbenden): Stel een paar tijdstippen voor en leg het tijdvak vast waarop de hele inkoopcommissie aanwezig kan zijn.

Inschrijflijst (webinars/spreekuren): zet mensen op plaatsen en vul sessies in zonder dat je dat handmatig hoeft te regelen.

Overgang van SDR naar AE: Zorg ervoor dat de volgende stap geregeld is voordat je ophangt, door de Boekingspagina van de AE tijdens het gesprek live te delen.

Als je niet plan afspraken zo snel mogelijk in, of het laten afhaken van potentiële klanten nadat ze een afspraak moesten verzetten, zijn enkele van de meest voorkomende – en vermijdbare – oorzaken van gemiste kansen. Gebruik een goede planningstool om snelle reacties om te zetten in snelle boekingen. Accountmanagers en productteams kunnen een Doodle publiceren Boekingspagina de SDR’s kunnen delen met potentiële klanten, waardoor het gebruikelijke heen-en-weer-gepraat wordt vermeden. Zodra de afspraak is geboekt, worden beide agenda’s automatisch bijgewerkt, wordt de videolink (Zoom/Teams/Meet) toegevoegd, worden tijdzones automatisch verwerkt en zorgen automatische herinneringen ervoor dat er minder mensen niet komen opdagen. Nog beter: sluit je Doodle-boekingspagina in op je bedankpagina of formulieren, zodat potentiële klanten direct zelf kunnen boeken – een echte reactietijd van nul minuten.

Dus, hoewel we het er allemaal over eens zijn dat sommige dingen in het leven – een zomerse strandwandeling, het zetten van het perfecte kopje koffie of het bereiden van een rack ribs – het beste in een rustig en ontspannen tempo kunnen worden gedaan, geldt dat voor het beantwoorden van inkomende berichten, doorlooptijd is een doorslaggevend voordeel. Wil je graag meer afspraken met je klanten maken, maar raak je steeds verstrikt in andere taken? Hier zijn een paar tips dat zou je misschien kunnen helpen.