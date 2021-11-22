7 tips om meer afspraken met klanten voor je bedrijf te boeken

Zoals Dory zegt in Finding Nemo: “Gewoon blijven zwemmen.” Voor B2B-bedrijven betekent dat dat je je pijplijn op gang moet houden — en niets stimuleert de groei zo goed als het binnenhalen van meer afspraken met klanten.

Natuurlijk bestaat er geen toverformule. Maar er zijn beproefde manieren om het voor potentiële klanten makkelijker te maken contact te leggen, het aantal no-shows te verminderen en interesse om te zetten in afspraken. Hier zijn zeven praktische tips om je agenda vol te houden.

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1. Maak het klanten makkelijk om een afspraak te maken

Je website is je etalage — en te veel bedrijven maken het bezoekers moeilijk om de volgende stap te zetten.

Voeg een doorzichtige toe Knop ‘Maak een afspraak’ op elke pagina.

Zet het in je navigatiemenu, zodat je er snel bij kunt.

Integreer planningssoftware zodat bezoekers zelf hun afspraken kunnen regelen.

Onthoud dit: één op de drie klanten boekt liever online dan dat hij belt of een formulier invult. Zorg ervoor dat ze niet afhaken omdat je de knop ergens ver weg hebt verstopt.

2. Bel vaker — en beter

Verkoop draait nog steeds om cijfers, maar kwaliteit is net zo belangrijk als kwantiteit.

Zoek eerst wat informatie op voordat je belt : kijk eens op LinkedIn, in het laatste bedrijfsnieuws of naar gemeenschappelijke interesses.

Laat dat script maar zitten : gebruik ‘discovery’ om gesprekken authentiek te maken.

Stel vragen : uit onderzoek blijkt dat hoe vaker je het vraagt, hoe hoger je slagingspercentage is.

Spreek tijdens het gesprek altijd de volgende stappen af: hang niet op voordat je de afspraak hebt vastgelegd.

3. Verkoop de afspraak, niet het product

Je eerste telefoontje is niet het moment om de volledige oplossing te pitchen. Zie het als een filmtrailer: genoeg spanning om ervoor te zorgen dat ze de hele film willen zien.

Zet hun grootste zakelijke uitdaging als haakje.

Wees beknopt en houd rekening met hun tijd.

Wees duidelijk over de volgende stap: het maken van de afspraak.

Leg de nadruk op de waarde van de vergadering zelf, en niet op het ter plekke sluiten van de deal.

4. Gebruik software om vergaderingen in te plannen

Als iemand eenmaal klaar is om te praten, zorg dan dat je hem of haar niet kwijtraakt door ongemakkelijke situaties. Planningstools zoals Doodle-boekingspagina maak het makkelijk:

De beschikbaarheid delen via een unieke link.

Laat potentiële klanten zelf een tijdstip kiezen dat hen goed uitkomt.

Automatische synchronisatie met agenda’s en videotools zoals Zoom.

Voorkom dubbele boekingen met ingebouwde regels en buffers.

Dit bespaart SDR’s uren aan heen-en-weer-mailen en maakt het boeken voor potentiële klanten een fluitje van een cent.

5. Wees creatief met je kanalen

De telefoon is krachtig, maar het is niet je enige optie.

E-mail : pas de onderwerpregels aan, voeg waarde toe met inzichten en voeg meerdere boekingslinks toe.

Sociale media : voeg een call-to-action toe die rechtstreeks naar je Boekingspagina leidt, en niet alleen naar je startpagina.

Berichtenapps: WhatsApp, sms of Messenger kunnen snellere manieren zijn om drukke potentiële klanten te bereiken.

Ontmoet klanten daar waar ze al zijn — en zorg dat ze met één klik een afspraak kunnen maken.

6. Neem contact op om te voorkomen dat mensen niet komen opdagen

Zelfs bevestigde afspraken kunnen soms over het hoofd worden gezien. Zo kun je het aantal no-shows verminderen:

Mensen de kans geven zelf inplannen (meer inzet).

Aanbod handige links om je afspraak te verzetten .

Houd afspraken kort — 30 minuten is precies goed.

Verzenden herinneringen via e-mail of sms .

Deel relevante informatie voorafgaand aan de vergadering om de belangstelling hoog te houden.

7. Testen, meten en herhalen

Elk publiek is anders. Houd bij wat werkt en pas je aanpak gaandeweg aan.

Welke kanalen leveren de meeste conversies op?

Zorgen bepaalde onderwerpen of casestudy’s voor meer reacties?

Zijn kortere berichten effectiever dan langere?

Experimenteer, analyseer de resultaten en zet extra in op wat echt verschil maakt.

De kern van het verhaal

Afspraken zorgen voor groei. Door het plannen van afspraken makkelijk te maken, gesprekken persoonlijker te voeren en de opvolging consistent te houden, boek je niet alleen meer afspraken, maar bouw je ook sterkere klantrelaties op.

En met Doodle kun je een einde maken aan die chaos rond het plannen van afspraken en je concentreren op wat echt telt: deals sluiten, in plaats van achter agenda’s aan te jagen.