7 tips för att boka fler kundmöten till ditt företag

Som Dory säger i Hitta Nemo: ”Fortsätt bara simma.” För B2B-företag innebär det att hålla igång säljprocessen – och ingenting driver tillväxten lika mycket som att boka fler kundmöten.

Det finns förstås ingen magisk formel. Men det finns beprövade metoder för att göra det enklare för potentiella kunder att ta kontakt, minska antalet uteblivna möten och omvandla intresse till möten. Här är sju praktiska tips för att hålla din kalender fullbokad.

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1. Gör det enkelt för kunderna att boka tid

Din webbplats är ditt skyltfönster – och alltför många företag gör det svårt för besökarna att ta nästa steg.

Lägg till en genomskinlig Knappen ” Boka tid ” på varje sida.

Lägg till den i din navigeringsmeny för snabb åtkomst.

Integrera schemaläggningsprogrammet så att besökarna kan sköta det själva.

Kom ihåg: var tredje kund föredrar att boka online istället för att ringa eller fylla i ett formulär. Låt dem inte lämna sidan bara för att du har gömt knappen.

2. Ring fler samtal – och bättre sådana

Försäljning handlar fortfarande om siffror, men kvaliteten är lika viktig som kvantiteten.

Ta reda på mer innan du ringer : kolla på LinkedIn, de senaste nyheterna om företaget eller gemensamma intressen.

Glöm manuset : Använd upptäcktsprocessen för att göra samtalen äkta.

Ställ frågor : Studier visar att ju fler frågor man ställer, desto högre blir framgångsgraden.

Se alltid till att bestämma nästa steg under samtalet: Lägg inte på innan du har bokat mötet.

3. Sälj mötet, inte produkten

Det första samtalet är inte rätt tillfälle att presentera hela lösningen. Se det som en filmtrailer – väck tillräckligt med nyfikenhet för att de ska vilja se själva filmen.

Formulera deras den största affärsutmaningen som krok.

Var kortfattad och visa respekt för deras tid.

Var tydlig med nästa steg: att boka tid.

Lägg fokus på mötet i sig, inte på att sluta avtalet direkt.

4. Använd programvara för mötesbokning

När någon väl är redo att prata, se till att inte tappa kontakten på grund av krångel. Schemaläggningsverktyg som Bokningssida för Doodle gör det enkelt:

Dela tillgängligheten via en unik länk.

Låt de potentiella kunderna välja en tid som passar dem.

Automatisk synkronisering med kalendrar och videoverktyg som Zoom.

Förhindra dubbelbokningar med inbyggda regler och buffertar.

Detta sparar SDR:erna timmar av e-postväxlingar och gör bokningsprocessen smidig för potentiella kunder.

5. Var kreativ med dina kanaler

Telefonen är kraftfull, men den är inte ditt enda alternativ.

E-post : anpassa ämnesraderna, tillför mervärde med insikter och inkludera flera bokningslänkar.

Sociala medier : Lägg till en uppmaning som länkar direkt till din bokningssida, inte bara till din startsida.

Meddelandeappar: WhatsApp, SMS eller Messenger kan vara snabbare sätt att nå upptagna potentiella kunder.

Möt kunderna där de redan befinner sig – och gör det möjligt att boka tid med ett enda klick.

6. Följ upp för att förhindra uteblivna besök

Även bekräftade bokningar kan hamna mellan stolarna. Minska antalet uteblivna besök genom att:

Att låta människor planera själva (större engagemang).

Erbjudande länkar för enkel ombokning .

Håll mötena korta – 30 minuter är den perfekta längden.

Skickar påminnelser via e-post eller SMS .

Att dela relevant innehåll före mötet för att hålla intresset uppe.

7. Testa, mät och upprepa

Varje målgrupp är unik. Håll koll på vad som fungerar och finjustera efterhand.

Vilka kanaler ger bäst konvertering?

Finns det vissa ämnesrader eller fallstudier som ökar svarsfrekvensen?

Är kortare meddelanden effektivare än längre?

Experimentera, analysera resultaten och satsa ännu mer på det som ger resultat.

Slutsatsen

Möten driver tillväxten. Genom att göra det enkelt att boka möten, göra samtalen mer personliga och se till att uppföljningarna sker regelbundet kommer du inte bara att boka fler möten utan också bygga starkare kundrelationer.

Och med Doodle kan du slippa kaoset kring schemaläggningen och istället fokusera på det som verkligen betyder något: att avsluta affärer, inte jaga kalendrar.