C Consultants verliezen elke week uren aan chaos bij het plannen — rommelige uitnodigingen, onduidelijke agenda’s en eindeloze e-mailconversaties. Slimmer plannen brengt daar verandering in. Als het boeken snel en duidelijk gaat, blijf je gefocust, haal je sneller klanten binnen en houd je projecten op gang.

Je hebt geen ingewikkelde tech-stack nodig. Je hebt een eenvoudig systeem nodig dat rekening houdt met je tijd en het voor klanten makkelijk maakt om een tijdstip te kiezen.

In dit artikel leg ik je stap voor stap uit hoe je dat systeem opzet: boekingsregels instellen, het aantal no-shows terugdringen, workshops soepel laten verlopen en de administratie automatiseren. Gaandeweg zul je zien waar Doodle past perfect — van Boekingspagina's voor het regelen van afspraken tot Groepspolls om grote teams op één lijn te krijgen.

De uitdaging waar consultants voor staan

Je week bestaat uit een afwisseling van kennismakingsgesprekken, interviews met belanghebbenden, statusupdates en workshops. Bij veel daarvan zijn drukbezette leidinggevenden uit verschillende tijdzones betrokken. Elke wijziging in de planning kost je weer een stukje concentratie. Elke e-mailwisseling is tijd die je niet kunt factureren.

Je wisselt ook vaak van tool — agenda’s, videolinks, betalingsverzoeken en CRM-notities staan allemaal op verschillende plekken. Zonder een overzichtelijk boekingssysteem raak je het momentum kwijt tussen de interesse van een klant en een ondertekend contract. Dat gaat ten koste van zowel je omzet als je balans tussen werk en privé.

Waarom slimmere planning belangrijk is voor consultants

Tijd is je voorraad. Als je een uur kwijt bent aan het zoeken naar een beschikbare tijd, kun je dat uur niet besteden aan analyse of uitvoering. Trage boekingen vertragen projecten en brengen het vertrouwen van klanten in gevaar.

Een duidelijk planningsproces helpt je om:

Reageer snel na een verkoopgesprek

Maak de klant duidelijk wat hij kan verwachten qua kosten en voorbereiding

Zorg dat er minder no-shows en late afzeggingen zijn

Zorg dat je agenda evenwichtig is, zodat er ruimte is voor ‘deep work’

Slimmer plannen is niet zomaar een ‘leuke extra’. Het beschermt je factureerbare tijd – en je energie.

Stel regels op om je agenda te beschermen

Begin met richtlijnen die aansluiten bij hoe jij werkt, en laat je boekingssysteem die vervolgens automatisch handhaven.

Maak een Groepspoll

Koppel je aanbiedingenlijst aan vergadertypes

Noem de vijf soorten vergaderingen die je het vaakst organiseert:

Soort vergadering Duur Doel Kennismakingsgesprek 15 min Leads beoordelen en nagaan of ze geschikt zijn Interview met belanghebbenden 30 min Verzamel input van besluitvormers Beoordeling van het voorstel 45 min Huidige reikwijdte, prijzen, volgende stappen Strategiesessie (tegen betaling) 60 min Geef advies of coaching Voorbereiding workshop 90 min Zorg dat je er klaar voor bent voordat de groepssessies beginnen

Geef elk type een duidelijke titel, duur en locatievoorschrift. Voeg een korte beschrijving toe waarin de verwachtingen en resultaten worden aangegeven.

In Doodle, maak deze aan als evenementtypes op je Boekingspagina. Voeg zelf vragen toe, zodat je voor elke vergadering wat achtergrondinformatie hebt — bijvoorbeeld over de functie, de tijdzone en de doelen.

Zorg dat je energie niet opraakt met buffers, limieten en deadlines

Consultancy vraagt om focus. Zorg daarvoor door wat ademruimte in te bouwen:

Zorg voor een speling van 10–15 minuten voor en na vergaderingen

Beperk lange sessies (bijvoorbeeld twee gesprekken van 60 minuten per dag)

Stel boekingsdeadlines in om last-minute aanvragen voor dezelfde dag te blokkeren

Neem op bepaalde dagen vrij om je helemaal op je werk te kunnen concentreren

Doodle Hiermee kun je per evenementtype buffers, dagelijkse limieten en boekingsdeadlines instellen — en automatisch herinneringen versturen om het aantal no-shows te verminderen.

Ga zonder stress om met tijdzones

Als je klanten uit verschillende regio’s ontmoet, zorgen tijdzones voor problemen. Laat je planningsprogramma dat maar regelen.

De boekingspagina van Doodle past zich aan de lokale tijd van elke genodigde aan. Voor vergaderingen met meerdere deelnemers gebruik je een Groepspoll Dus iedereen vinkt de tijdstippen aan die hem of haar uitkomen. Doodle telt de antwoorden bij elkaar op en geeft het beste tijdstip aan — je hoeft niets handmatig om te rekenen.

Maak een Groepspoll

Zet een herhaalbaar boekingssysteem op

Zodra je regels vaststaan, zorg je ervoor dat ze leiden tot een consistente klantervaring.

Gebruik een Boekingspagina voor nieuwe en bestaande klanten

Maak twee boekingspagina's aan:

A openbare pagina voor kennismakingsgesprekken en het beoordelen van offertes

A pagina alleen voor klanten voor projectupdates of betaalde sessies

Koppel je Google Calendar, Microsoft Outlook of Apple Calendar — Doodle toont alleen de vrije momenten. Voeg je logo en merkkleuren toe met Doodle Pro voor een professionele uitstraling.

Gebruik 1:1 voor sessies die alleen op uitnodiging toegankelijk zijn

Als je volledige controle wilt hebben over wie er boekt, gebruik dan Doodle 1:1. Stel een paar tijdstippen voor aan één persoon; die kiest er één uit, en Doodle bevestigt het voor jullie allebei.

Het meest geschikt voor:

Doorloop van voorstellen met een CFO

Individuele coachingsessies

Beoordelingen van leveranciers of partners

Gebruik groepspolls voor stuurgroepen of besturen

Grote groepen hebben geen 30 e-mailreacties nodig. Stuur een Doodle-groepspoll met twee of drie tijdstippen. Je kunt rechtstreeks vanuit Doodle tot wel 1.000 deelnemers een e-mail sturen, deadlines voor reacties instellen en de opvolging door herinneringen laten regelen. Zodra iedereen heeft gestemd, kies je het winnende tijdstip en stuurt Doodle automatisch de bevestiging.

Betaling voor betaalde sessies toevoegen

Maak een Groepspoll

Als je kosten in rekening brengt voor audits, coaching of adviespakketten, vraag de betaling dan al bij de boeking — niet pas daarna.

Doodle maakt verbinding met Stripe op de Boekingspagina's en 1-op-1. Stel een vast bedrag of een aanbetaling in per soort afspraak. Klanten betalen bij het boeken, wat het aantal annuleringen vermindert en handmatige facturering overbodig maakt.

Maak de voorbereiding van vergaderingen automatisch

Doodle’s Door AI gegenereerde beschrijvingen van vergaderingen Je kunt automatisch agenda’s en resultaten toevoegen. Voeg in de beschrijving links naar leesmateriaal of bronnen toe.

Koppel Zoom, Google Meet, Microsoft Teams of Cisco Webex, zodat de links meteen in elke uitnodiging verschijnen — geen handmatige instellingen of last-minute kopiëren en plakken.

Koppel boekingen aan je systemen

Gebruik Zapier om nieuwe boekingen naar je CRM, facturatiesysteem of Slack te sturen. Bijvoorbeeld:

Maak een nieuw contact en een nieuwe vergadering aan in HubSpot

Voeg betaalde sessies toe aan je boekhoudsysteem

Plaats updates in een Slack-kanaal van het project

Automatisering zorgt ervoor dat gegevens up-to-date blijven en maakt een einde aan repetitief administratief werk.

Praktische tips voor drukbezette consultants

Stel duidelijke kantooruren vast - Bied elke dag een beperkt aantal telefoontjes aan; gebruik de ochtenden voor geconcentreerd werken.

Gebruik een naamgevingssysteem - Vermeld de naam van de klant en de projectcode in de titel van elk evenement.

Vermeld altijd een resultaat - Geef aan wat er beslist of geleverd gaat worden.

Voorbereiding vereist voor strategiesessies - Voeg drie korte inleidende vragen toe.

Gebruik herinneringen - Stuur er één 24 uur van tevoren en één 2 uur van tevoren voor elke vergadering.

Stel een beleid voor het verzetten van afspraken vast - Wijzigingen zijn mogelijk tot 24 uur van tevoren; voor late wijzigingen in betaalde sessies worden kosten in rekening gebracht.

Gebruik inschrijflijsten voor workshops - Bied verschillende tijdvakken aan met een beperkt aantal plaatsen.

Geef je agenda een kleurcode - Eén kleur voor de verkoop, één voor de bezorging en één voor de administratie.

Houd wekelijks spreekuur - Laat klanten via één Doodle-link even langskomen met hun vragen.

Maandelijks evalueren - Verwijder ongebruikte vergadertypen en pas de duur aan.

Veelgemaakte fouten die je moet vermijden

Je agenda helemaal vrijhouden

Te veel keuzes qua looptijd aanbieden

Prijzen voor betaalde sessies verbergen

Buffers en pauzes overslaan

Grote groepen via e-mail inplannen

Herinneringen vergeten

Geen deadline voor een reactie vaststellen

Voor elke vergadering een nieuwe link aanmaken in plaats van één Boekingspagina

Gegevensbeveiliging negeren (Doodle voldoet aan de privacynormen voor bedrijven)

Maak een Groepspoll

Hulpmiddelen en oplossingen voor consultants

Functie Wat het doet Waarom dit belangrijk is Boekingspagina Zelfstandig boeken waarbij rekening wordt gehouden met je agenda, tussenruimtes en deadlines. Snellere boekingen, minder e-mails. 1:1 Stuur exclusieve tijdopties naar één genodigde. Ideaal voor klanten met een hoge omzet. Groepspolls Zoek een tijdstip voor grote groepen tot 1.000 mensen. Stop met het najagen van reacties. Inschrijflijsten Organiseer workshops of trainingen met een beperkt aantal plaatsen. Automatiseert de registratie. Integraties Synchroniseer met Google, Outlook, Apple, Zoom, Teams en Webex. Zorgt ervoor dat alles goed op elkaar aansluit. Betalingen (Stripe) Breng de kosten voor gesprekken of sessies in rekening tijdens het boeken. Vermindert het aantal mensen die niet komen opdagen en de administratieve rompslomp. Pro- en Team-abonnementen Aangepaste huisstijl, geen advertenties, beheerdersfuncties, beveiliging op bedrijfsniveau. Groeit mee met je adviesbureau.

Voorbeelden uit de praktijk

Managementconsultant die gesprekken met belanghebbenden voert

Interview 12 belanghebbenden in drie verschillende tijdzones. → Maak een ‘Interview’-afspraak van 30 minuten aan op je Boekingspagina, inclusief een intakeformulier. → Voeg 5 minuten speling toe voor aantekeningen. → Gebruik door AI gegenereerde beschrijvingen voor de duidelijkheid.

Resultaat: Alle sollicitatiegesprekken zijn binnen twee dagen ingepland, zonder dat er conflicten zijn.

Zelfstandig marketingadviseur die betaalde audits aanbiedt

Bied een audit van $250 aan, inclusief een nabespreking van 60 minuten. → Gebruik een betaalde Boekingspagina via Stripe. → Voeg verplichte vragen toe over doelstellingen en huidige kanalen. → Automatische Meet-link en herinneringen.

Resultaat: minder afzeggingen, snellere geldstroom en minder facturering.

Consultant op het gebied van verandermanagement die trainingen geeft

Plan vijf trainingssessies met elk 20 plaatsen. → Maak een Inschrijflijst met vijf tijdsvakken en een maximum aantal plaatsen. → Deel de link intern.

Resultaat: Teams kiezen zelf hun sessies, er worden automatisch herinneringen verstuurd en de deelnemerslijsten blijven up-to-date.

Maak een Groepspoll

IT-consultant die een stuurgroep coördineert

Zes leiders en een leverancier hebben een vast tijdstip nodig. → Stuur een Groepspoll met keuzemogelijkheden, stel een deadline voor het reageren in en verberg de namen van de deelnemers. → Zodra de stemmen binnen zijn, maak je de winnaar bekend.

Resultaat: snel tot overeenstemming komen, een automatische Teams-link en geen overvolle inbox.

Strategisch adviseur die ‘deep work’ beschermt

Plan ’s ochtends tijd voor geconcentreerd werken en na de lunch gesprekken met klanten. → Blokkeer op je Boekingspagina de ochtenden en maak twee blokken van 90 minuten vrij in de middag. → Voeg buffers en dagelijkse limieten toe.

Resultaat: een voorspelbaar ritme en meer focus.

Belangrijkste punten

Beschouw tijd als je meest waardevolle voorraad

Koppel elke dienst aan een bepaald vergadertype

Voeg buffers, limieten en boekingsdeadlines toe

Gebruik de boekingspagina om zelf een afspraak te maken

Gebruik 1:1 voor uitnodigingen op maat en Groepspolls voor groepen

Incasseer betalingen via Stripe om het aantal no-shows te verminderen

Automatiseer herinneringen en CRM-updates met Zapier

Ga aan de slag met een betere planning

Slimmer plannen is een gewoonte, geen eenmalige instelling. Kies je belangrijkste soorten vergaderingen, stel duidelijke regels op en laat Doodle de uitnodigingen, tijdzones en herinneringen regelen.

Met De boekingspagina van Doodle, 1-op-1-afspraken, groepspolls en inschrijflijsten, kun je je agenda’s, videotools en Stripe-betalingen koppelen — zo bespaar je elke week uren.

Klaar om je planning slimmer aan te pakken? Maak je eerste Doodle-link en je zult volgende week het verschil merken.