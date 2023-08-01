Met Doodle kun je snel een tijdstip afspreken met collega’s, klanten of vrienden. In slechts een paar simpele stappen kun je een gratis enquête online en stuur berichten naar de genodigden van het evenement, waarin je hen vraagt om de dagen en tijden in te vullen waarop ze beschikbaar zijn voor een afspraak. De tabel van Doodle maakt een einde aan de eindeloze e-mailconversaties en berichten die vroeger werden gebruikt om afspraken te maken.

Je online boekingssysteem instellen – stap voor stap

Kies bovenaan de pagina voor ‘Maak een Doodle’ om aan de slag te gaan. Je wordt stap voor stap door het proces geleid om je eigen Doodle te maken snelle enquête, en binnen een paar minuten heb je het beste tijdstip voor je vergadering geregeld.

Maak een Groepspoll

Het eerste wat je moet doen als je begint met het plannen van een evenement, is de belangrijkste gegevens invoeren. Denk daarbij aan de titel, de locatie en je naam en e-mailadres. Je kunt ook een beschrijving toevoegen.

Maak een Groepspoll

Als je dit hebt gedaan, kun je de mogelijke tijdstippen voor je vergadering toevoegen. Het is een goed idee om een paar verschillende opties toe te voegen, zodat je deelnemers meer kans hebben om een tijdstip te vinden dat voor iedereen uitkomt.

Zodra je deze hebt geselecteerd, krijg je de mogelijkheid om extra instellingen in te stellen. Je kunt je genodigden bijvoorbeeld de optie geven om ‘Indien nodig’ te kiezen wanneer ze hun beschikbaarheid voor elk tijdvak aangeven. Daarnaast kun je je genodigden beperken, zodat ze slechts één tijdvak kunnen kiezen. Dit is handig als je een docent of professor bent die Doodle gebruikt om je studenten te helpen individuele afspraken met je te maken. Als je geen van deze functies nodig hebt, kun je gewoon doorgaan met het maken van een eenvoudige poll.

Je enquête is nu klaar en het enige wat je nog hoeft te doen, is de uitnodigingen versturen en de deelnemers vragen wanneer ze tijd hebben.

Maak een Groepspoll

Koppel je agenda aan ons online boekingssysteem

Het is nog nooit zo makkelijk en snel geweest om je eigen enquête te maken. Met Doodle kun je ook je agenda synchroniseren met een Doodle-account, zodat je al je afspraken in één oogopslag bij de hand hebt en in de toekomst uitnodigingen voor nieuwe peilingen kunt versturen – en dat kost je minder tijd en veel minder gedoe.