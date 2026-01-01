Spotkania od zawsze były dla nas sposobem na koordynowanie pracy z innymi osobami. Jednak wraz z rosnącą liczbą spotkań we współczesnym środowisku pracy potrzebujemy teraz sposobu na zarządzanie nimi. Wszyscy przynajmniej raz w życiu braliśmy udział w tych absurdalnych łańcuchach e-mailowych dotyczących spotkań, w których ludzie bez końca wymieniają wiadomości, próbując znaleźć idealny termin na spotkanie. W pewnym momencie zaczynasz się zastanawiać, czy ilość pracy włożona w konfiguracja wynik jest proporcjonalny do ilości wykonanej pracy w spotkanie. Jaka jest dokładnie wartość pieniężna czasu poświęconego przez wszystkich na zaplanowanie tego spotkania? A kiedy spotkanie już się zakończy, czy nastąpiło zysk netto jakie korzyści odnosi firma z całego tego procesu? Żeby to lepiej zobrazować, Doodle’s Stan spotkań Z raportu wynika, że specjaliści spędzają dwie godziny tygodniowo na bezsensownych spotkaniach, co łącznie kosztuje ich organizacje 541 miliardów dolarów w postaci zmarnowanych zasobów.

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To właśnie pilna potrzeba rozwiązania tego powtarzającego się chaosu doprowadziła do powstania całego ekosystemu stron internetowych i aplikacji służących do planowania spotkań. Przewiduje się, że globalny rynek oprogramowania do planowania spotkań wzrośnie o 633,47 mln dolarów do 2025 roku. Cechą wspólną współczesnych programów do planowania spotkań jest to, że wszystkie oferują platformę kalendarzową, ale nie dają możliwości osiągnięcia porozumienia między uczestnikami co do samego terminu spotkania. Powoduje to jedynie przeniesienie „dyskusji” na inny interfejs, tj. stronę internetową spotkania, bez rozwiązania podstawowego problemu. Oznacza to, że uczestnicy nadal muszą poświęcać znaczną ilość czasu na uzgodnienie terminu spotkania.

Doodle Z kolei serwis Doodle został stworzony właśnie po to, by rozwiązać ten konkretny problem. Umożliwia on użytkownikom wzajemne i szybkie ustalanie terminów spotkań bez konieczności prowadzenia długich wymian e-maili – dosłownie w ciągu kilku minut. Oto lista problemów, z którymi prawdopodobnie spotkasz się podczas korzystania z popularnych serwisów i programów do organizowania spotkań, a w których Doodle może Ci pomóc:

Nie da się w ten sposób osiągnąć konsensusu

Gdy kilka osób musi się spotkać, lista terminów podana wyłącznie przez organizatora spotkania nie jest pomocna. Potrzebny jest sposób, który pozwoli uwzględnić dostępność wszystkich uczestników. Doodle oferuje taką możliwość poprzez bezpłatna ankieta online . Dzięki tej funkcji wszyscy uczestnicy mogą zagłosować na datę i godzinę, które najlepiej pasują do ich harmonogramu. Po zebraniu głosów wyniki są udostępniane wszystkim na stronie spotkania w serwisie Doodle. Dzięki naturalnej przejrzystości tego procesu każdy wie, co preferuje cała grupa. Oddanie każdego głosu zajmuje mniej niż minutę, co pozwala błyskawicznie ustalić termin spotkania.

Ograniczenia dotyczące liczby zawodów, które można zaplanować

Wiele aplikacji do planowania spotkań działa w modelu freemium, w ramach którego użytkownik może zaplanować jedynie kilka spotkań, zanim będzie musiał wykupić płatną wersję. Natomiast Doodle pozwala na przeprowadzanie dowolnej liczby bezpłatnych ankiet w celu ustalania terminów spotkań. Jeśli zdecydujesz się przejść na Doodle Premium , a potem odkrywa się jeszcze więcej ekscytujących funkcje które rozszerzają podstawową funkcjonalność, dzięki czemu planowanie przebiega jeszcze szybciej.

Ograniczona automatyzacja

Większość serwisów do organizowania spotkań oferuje synchronizację terminu z kalendarzem użytkownika, ale pozostawia wiele zadań do wykonania, jeśli chodzi o rozsyłanie zaproszeń na spotkanie i dopilnowanie, by wszyscy się na nie zapisali. Właśnie w tym zakresie Doodle wyróżnia się dzięki takim funkcjom, jak łatwe wysyłanie zaproszeń i ustalanie terminów, a także automatyczne przypomnienia aby wypełnić ankietę.

Ograniczona integracja

Komunikacja zawodowa i służbowa nie ogranicza się do jednej platformy. Prawdopodobnie korzystasz z wielu różnych aplikacji, aby prowadzić dyskusje, wykonywać zadania i spotykać się ze współpracownikami. Również stosowane rozwiązania technologiczne różnią się w zależności od firmy. Trudno będzie Ci znaleźć serwis lub oprogramowanie do prowadzenia spotkań, które integruje z niemal każdą aplikacją, z jakiej kiedykolwiek możesz skorzystać.

Umawianie spotkań za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatorów internetowych jest zasadniczo nieefektywne. Jest mało prawdopodobne, aby wszyscy byli online w tym samym czasie, aby omówić i uzgodnić termin spotkania (w przeciwnym razie byłoby to już spotkanie!), a i tak nie zapobiega to ciągłej wymianie wiadomości.