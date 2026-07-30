Möten har genom tiderna varit ett sätt för oss att samordna vårt arbete med andra. Men i och med att mötena har blivit allt vanligare på dagens arbetsplatser behöver vi nu ett sätt att hantera våra möten. Vi har alla någon gång varit med om de där absurda e-postkedjorna inför möten, där folk oändligt skickar meddelanden fram och tillbaka för att hitta den perfekta tidpunkten för mötet. Vid något tillfälle måste man fråga sig om den mängd arbete som läggs ner på installation Belöningen står i proportion till den utförda arbetsinsatsen vid mötet. Vad är egentligen det ekonomiska värdet av all den tid som alla lägger ner på att planera det mötet? Och när mötet väl är över, har det då nettoresultat för företaget ur hela den här processen? För att sätta det i perspektiv: Doodle Mötesläget Rapporten visar att yrkesverksamma tillbringar två timmar i veckan på meningslösa möten, vilket kostar deras organisationer sammanlagt 541 miljarder dollar i slösade resurser.

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Det är det akuta behovet av att få bukt med detta återkommande kaos som har gett upphov till ett ekosystem av webbplatser och appar för mötesbokning. Den globala marknaden för programvara för mötesbokning förväntas växa med 633,47 miljoner dollar fram till 2025. Ett genomgående tema i modern schemaläggningsprogramvara är att alla erbjuder en kalenderplattform, men ingen möjlighet att nå enighet bland deltagarna om själva mötestidpunkten. Detta förflyttar helt enkelt ”diskussionen” till ett annat gränssnitt, nämligen möteswebbplatsen, utan att lösa det underliggande problemet. Det innebär att deltagarna fortfarande måste lägga ner en betydande tid på att enas om ett mötesintervall.

Doodle , å andra sidan, har utvecklats just för att lösa exakt detta problem. Tjänsten gör det möjligt för människor att snabbt och gemensamt boka ett möte utan långa e-postkedjor – bokstavligen på några minuter. Här är en lista över problem som du troligtvis kommer att stöta på med vanliga möteswebbplatser och mötesprogram, och som Doodle kan hjälpa dig med:

Det går inte att nå enighet

När flera personer ska träffas är det inte till någon hjälp med en lista över tidsalternativ som enbart anges av mötesarrangören. Man behöver ett sätt att ta hänsyn till allas tillgänglighet. Doodle erbjuder detta genom en gratis onlineomröstning . Med den här funktionen kan alla deltagare rösta på det datum och den tid som passar bäst för dem. När rösterna har samlats in kan resultaten göras tillgängliga för alla på Doodles möteswebbplats. Den inneboende transparensen i denna process innebär att alla är medvetna om vad gruppen som helhet föredrar. Det tar mindre än en minut att lägga varje röst, vilket gör att du kan fastställa mötet på nolltid.

Begränsningar av antalet tävlingar du kan boka in

Många mötesplaneringsappar fungerar enligt en freemium-modell, där du endast kan boka ett fåtal möten innan du måste köpa en betald version. Doodle, däremot, låter dig genomföra så många kostnadsfria omröstningar du vill för att boka dina möten. Om du väljer att uppgradera till Doodle Premium , och därefter låses ytterligare spännande funktioner upp funktioner som bygger vidare på grundfunktionerna för att göra schemaläggningen ännu snabbare.

Begränsad automatisering

De flesta möteswebbplatser erbjuder möjligheten att synkronisera ett mötesintervall med din kalender, men lämnar mycket åt dig att sköta när det gäller att skicka ut mötesinbjudan och se till att alla ansluter sig. Det är här Doodle verkligen utmärker sig, med funktioner som enkla inbjudningar och tidsfrister samt automatiska påminnelser för att delta i en enkät.

Begränsad integration

Arbete och professionell kommunikation sker inte enbart på en enda plattform. Du använder förmodligen en rad olika applikationer för att diskutera, samarbeta och träffa dina kollegor. Vilka tekniska lösningar som används varierar också från företag till företag. Det kommer att bli svårt att hitta en möteswebbplats eller ett mötesprogram som integrerar med nästan alla program du någonsin kan tänkas använda.

Att boka möten via e-post eller chattprogram är i grunden ineffektivt. Det är osannolikt att alla är online samtidigt för att diskutera och enas om en mötestid (annars skulle det ju vara ett möte!), och det förhindrar ändå inte att man måste skicka meddelanden fram och tillbaka.