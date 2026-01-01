बैठकें ऐतिहासिक रूप से हमारे लिए दूसरों के साथ अपने काम का प्रबंधन करने का एक तरीका रही हैं। हालांकि, आधुनिक कार्यस्थल में बैठकों के बढ़ते प्रचलन के साथ, अब हमें अपनी बैठकों का प्रबंधन करने का एक तरीका चाहिए। हम सभी कभी न कभी उन हास्यास्पद मीटिंग ईमेल श्रृंखलाओं का हिस्सा रहे हैं, जहाँ लोग अंतहीन रूप से आगे-पीछे होते रहते हैं ताकि मिलने का सही समय मिल सके। किसी न किसी बिंदु पर, आपको यह सोचना पड़ता है कि इसमें लगने वाली मेहनत की मात्रा स्थापना एक मीट, संपन्न कार्य की मात्रा के समानुपाती होता है। पर वह बैठक। उस बैठक को निर्धारित करने में सभी के समय का सटीक मौद्रिक मूल्य क्या है? और एक बार बैठक समाप्त हो जाने के बाद, क्या कोई शुद्ध लाभ उस पूरी प्रक्रिया से कंपनी के लिए? परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए, Doodle की बैठकों की स्थिति रिपोर्ट से पता चलता है कि पेशेवर सप्ताह में दो घंटे निरर्थक बैठकों में बिताते हैं, जिससे उनके संगठनों को संसाधनों की बर्बादी के रूप में कुल $541 बिलियन डॉलर का नुकसान होता है।

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इस बार-बार होने वाले अराजकता को सुलझाने की तत्काल आवश्यकता ने मीटिंग शेड्यूलिंग वेबसाइटों और एप्लिकेशनों का एक पारिस्थितिकी तंत्र उत्पन्न कर दिया है। वैश्विक अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग सॉफ़्टवेयर बाजार के बढ़ने की उम्मीद है। $633.47 मिलियन 2025 तक। आधुनिक शेड्यूलिंग सॉफ़्टवेयर में एक सामान्य विषय यह है कि वे सभी एक कैलेंडर प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करते हैं, लेकिन बैठक के समय को लेकर प्रतिभागियों के बीच सहमति बनाने का कोई तरीका नहीं है। यह केवल "चर्चा" को एक अलग इंटरफ़ेस, यानी मीटिंग वेबसाइट पर स्थानांतरित कर देता है, मूल समस्या का समाधान किए बिना। इसका मतलब है कि लोगों को अभी भी मीटिंग स्लॉट पर सहमति बनाने में काफी समय खर्च करना पड़ता है।

Doodle , दूसरी ओर, इसे विशेष रूप से इसी समस्या को हल करने के लिए बनाया गया था। यह लोगों को ईमेल चेन के बिना, सचमुच मिनटों में, आपसी सहमति से और जल्दी से मीटिंग शेड्यूल करने का एक तरीका प्रदान करता है। यहाँ उन समस्याओं की एक सूची दी गई है जिनका सामना आपको सामान्य मीटिंग वेबसाइटों और सॉफ़्टवेयर के साथ करना पड़ सकता है और जिनमें Doodle आपकी मदद कर सकता है:

सहमति बनाने का कोई तरीका नहीं

जब कई लोगों को मिलना होता है, तो केवल बैठक आयोजक द्वारा प्रदान की गई समय स्लॉट की सूची मदद नहीं करती। आपको सभी की उपलब्धता को ध्यान में रखने का एक तरीका चाहिए। Doodle इसे एक के माध्यम से प्रदान करता है। नि:शुल्क ऑनलाइन सर्वेक्षण इस सुविधा के साथ, सभी प्रतिभागियों का समूह अपनी सुविधा के अनुसार समय और तारीख पर मतदान कर सकता है। एक बार वोट आने के बाद, परिणाम Doodle की मीटिंग वेबसाइट पर सभी के देखने के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। इस प्रक्रिया की अंतर्निहित पारदर्शिता का मतलब है कि हर कोई जानता है कि समूह की आम पसंद क्या है। प्रत्येक वोट डालने में एक मिनट से भी कम समय लगता है, जिससे आप तुरंत ही बैठक को अंतिम रूप दे सकते हैं।

आप जितने मीट्स शेड्यूल कर सकते हैं, उनकी संख्या पर सीमाएँ

कई शेड्यूलिंग एप्लिकेशन फ्रीमियम मॉडल पर काम करते हैं, जिसमें आपको केवल कुछ ही मीटिंग्स शेड्यूल करने की अनुमति होती है, इससे पहले कि आपको पेड वर्शन खरीदना पड़े। दूसरी ओर, Doodle आपको अपनी मीटिंग्स शेड्यूल करने के लिए जितनी चाहें उतनी मुफ्त पोल आयोजित करने देता है। यदि आप अपग्रेड करने का निर्णय लेते हैं Doodle Premium , यह और भी रोमांचक चीज़ों को अनलॉक करता है विशेषताएँ जो मूल कार्यक्षमता पर आधारित हैं, ताकि शेड्यूलिंग और भी तेज़ हो सके।

सीमित स्वचालन

अधिकांश मीटिंग वेबसाइटें आपके कैलेंडर में एक स्लॉट सिंक करने की सुविधा देती हैं, लेकिन मीटिंग निमंत्रण भेजने और यह सुनिश्चित करने कि सभी लोग शामिल हों, के मामले में आपको बहुत कुछ खुद करना पड़ता है। यहीं पर Doodle चमकता है, आसान निमंत्रण और समय-सीमा जैसी सुविधाओं के साथ और स्वचालित अनुस्मारक एक सर्वेक्षण भरने के लिए।

सीमित एकीकरण

काम और पेशेवर संचार केवल एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर नहीं होता। आप चर्चा करने, संचालन करने और अपने सहकर्मियों से मिलने के लिए विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों का उपयोग करते हैं। प्रयुक्त तकनीकी स्टैक भी कंपनी से कंपनी तक भिन्न होता है। आपको ऐसी मीटिंग वेबसाइट या सॉफ़्टवेयर खोजना मुश्किल होगा जो एकीकृत करता है लगभग हर उस एप्लिकेशन के साथ जिसका आप संभवतः उपयोग कर सकते हैं।

ईमेल या चैट एप्लिकेशन के माध्यम से बैठकें निर्धारित करना मूलतः अप्रभावी है। सभी लोग एक ही समय पर ऑनलाइन नहीं होते कि वे बैठक के समय पर चर्चा करके सहमत हो सकें (अन्यथा तो वह बैठक ही होती!), और इससे किसी भी तरह की आदान-प्रदान की प्रक्रिया नहीं रुकती।