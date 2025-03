Les réunions ont toujours été un moyen pour nous de gérer notre travail avec d'autres personnes. Cependant, avec la prolifération des réunions sur le lieu de travail moderne, nous avons maintenant besoin d'un moyen de gérer nos réunions. Nous avons tous fait partie, à un moment ou à un autre, de ces chaînes absurdes d'e-mails de réunion où les gens font des allers-retours incessants pour trouver le moment idéal pour se rencontrer. À un moment donné, il faut se demander si la quantité de travail consacrée à l'organisation d'une réunion est proportionnelle à la quantité de travail accomplie à la réunion. Quelle est exactement la valeur monétaire du temps que chacun investit dans l'organisation de cette réunion ? Et une fois la réunion terminée, l'entreprise a-t-elle réalisé un bénéfice net grâce à tout ce processus ? Pour mettre les choses en perspective, le rapport sur l'État des réunions de Doodle révèle que les professionnels passent deux heures par semaine dans des réunions inutiles, ce qui coûte à leurs organisations un montant collectif de 541 milliards de dollars de ressources gaspillées.

C'est le besoin urgent de résoudre ce chaos récurrent qui a donné naissance à un écosystème de sites Web et d'applications de planification de réunions. Le marché mondial des logiciels de prise de rendez-vous devrait croître de 633,47 millions de dollars jusqu'en 2025. Un thème commun aux logiciels de planification modernes est qu'ils offrent tous une plateforme de calendrier, mais aucun moyen de créer un consensus entre les participants autour de l'heure de la réunion elle-même. Cela ne fait que déplacer la "discussion" vers une interface différente, à savoir celle du site web de la réunion, sans résoudre le problème sous-jacent. Cela signifie que les gens doivent encore passer un temps considérable à se mettre d'accord sur un créneau de réunion.

Le site Doodle, en revanche, a été conçu pour résoudre exactement ce problème. Il offre un moyen pour les gens de programmer mutuellement et rapidement une réunion sans chaînes d'emails en, littéralement, quelques minutes. Voici une liste de problèmes que vous êtes susceptible de rencontrer avec les sites Web et les logiciels de réunion courants et que Doodle peut résoudre :

Pas moyen d'obtenir un consensus.

Lorsque plusieurs personnes doivent se réunir, une liste de créneaux horaires fournie uniquement par l'organisateur de la réunion n'est d'aucune utilité. Vous avez besoin d'un moyen de prendre en compte les disponibilités de chacun. Doodle offre cette possibilité par le biais d'un sondage en ligne gratuit. Grâce à cette fonctionnalité, l'ensemble de la cohorte de participants peut voter pour une heure et une date qui correspondent le mieux à leur emploi du temps. Une fois les votes effectués, les résultats peuvent être mis à la disposition de tous sur le site web de la réunion de Doodle. La transparence inhérente à ce processus signifie que tout le monde est au courant de ce que le groupe dans son ensemble préfère. Chaque vote prend moins d'une minute, ce qui vous permet de finaliser la réunion en un rien de temps.

Limite du nombre de réunions que vous pouvez programmer.

De nombreuses applications de planification fonctionnent sur un modèle freemium, c'est-à-dire qu'elles vous limitent à une poignée de réunions que vous pouvez programmer avant de devoir acheter une version payante. Doodle, en revanche, vous permet de réaliser autant de sondages gratuits que vous le souhaitez pour programmer vos réunions. Si vous décidez de passer à la version Doodle Premium, elle débloque des fonctionnalités plus intéressantes qui s'appuient sur la fonctionnalité de base pour rendre la planification encore plus rapide.

Automatisation limitée

La plupart des sites Web de réunion proposent de synchroniser un créneau avec votre calendrier, mais vous laissent beaucoup à faire en termes de diffusion de l'invitation à la réunion et de vérification de la participation de chacun. C'est là que Doodle brille, avec des fonctionnalités telles que des invitations et des échéances faciles et des rappels automatisés pour répondre à un sondage.

Intégration limitée

Le travail et la communication professionnelle ne se font pas sur une seule plateforme. Vous êtes susceptible d'utiliser une variété d'applications pour discuter, opérer et rencontrer vos collègues. La pile technologique utilisée diffère également d'une entreprise à l'autre. Vous aurez du mal à trouver un site Web ou un logiciel de réunion qui intégrez à presque toutes les applications que vous pourriez utiliser.

Planifier des réunions via des applications de messagerie ou de chat est fondamentalement improductif. Tout le monde n'est pas susceptible d'être en ligne au même moment pour discuter et se mettre d'accord sur un créneau de réunion (sinon ce serait une réunion !), et cela n'empêche en aucun cas un va-et-vient.

Plus de 30 millions de personnes dans le monde font confiance à Doodle pour planifier leurs engagements car il leur offre une interface unique et un ensemble de fonctionnalités conçues pour leur faire gagner du temps. Découvrez-le en l'essayant gratuitement dès aujourd'hui ou n'hésitez pas à nous contacter pour toute question. Nous serons heureux de vous parler.