Las reuniones han sido históricamente una forma de gestionar nuestro trabajo con otras personas. Sin embargo, con la proliferación de reuniones en el lugar de trabajo moderno, ahora necesitamos una forma de gestionar nuestras reuniones. Todos hemos formado parte alguna vez de esas absurdas cadenas de correos electrónicos de reuniones en las que la gente va y viene sin cesar para encontrar el momento perfecto para reunirse. Llega un momento en que uno se pregunta si la cantidad de trabajo que se invierte en organizar una reunión es proporcional a la cantidad de trabajo que se realiza en la reunión. ¿Cuál es exactamente el valor monetario del tiempo que todos invierten en programar esa reunión? Y una vez terminada la reunión, ¿ha habido un beneficio neto para la empresa de todo ese proceso? Para ponerlo en perspectiva, el informe State of Meetings de Doodle revela que los profesionales pasan dos horas a la semana en reuniones inútiles, lo que cuesta a sus organizaciones un total de 541.000 millones de dólares en recursos desperdiciados.

Es la urgente necesidad de resolver este caos recurrente lo que ha generado un ecosistema de sitios web y aplicaciones de programación de reuniones. Se espera que el mercado mundial de software de programación de citas crezca en 633,47 millones de dólares hasta 2025. Un tema común en el software moderno de programación de citas es que todos ofrecen una plataforma de calendario, pero ninguna forma de crear un consenso entre los asistentes en torno a la hora de la reunión en sí. Esto simplemente desplaza la "discusión" a una interfaz diferente, es decir, la del sitio web de la reunión, sin resolver el problema subyacente. Esto significa que los asistentes siguen teniendo que dedicar mucho tiempo a ponerse de acuerdo sobre la hora de la reunión.

Por otro lado, Doodle se creó para resolver exactamente este problema. Ofrece a la gente una forma de programar mutua y rápidamente una reunión sin cadenas de correos electrónicos en, literalmente, minutos. Aquí tienes una lista de problemas con los que probablemente te encuentres en los sitios web y programas de reuniones más habituales y en los que Doodle puede ayudarte:

No hay manera de llegar a un consenso

Cuando varias personas necesitan reunirse, una lista de franjas horarias proporcionada únicamente por el organizador de la reunión no sirve de ayuda. Necesitas una forma de tener en cuenta la disponibilidad de cada uno. Doodle ofrece esta posibilidad mediante una encuesta en línea gratuita. Con esta función, toda la cohorte de asistentes puede votar sobre la hora y la fecha que mejor se adapte a su horario. Una vez emitidos los votos, los resultados pueden consultarse en el sitio web de reuniones de Doodle. La transparencia inherente a este proceso significa que todo el mundo es consciente de lo que prefiere el grupo en general. Se tarda menos de un minuto en emitir cada voto, lo que permite finalizar la reunión en un abrir y cerrar de ojos.

Límites en el número de reuniones que puedes programar

Muchas aplicaciones de programación operan en un modelo freemium, en el que te restringen a sólo un puñado de reuniones que puedes programar antes de tener que comprar una versión de pago. Doodle, en cambio, te permite realizar tantos sondeos gratuitos como quieras para programar tus reuniones. Si decides actualizar a Doodle Premium, se desbloquean más interesantes características que se basan en la funcionalidad básica para hacer la programación aún más rápida.

Automatización Limitada

La mayoría de los sitios web de reuniones ofrecen sincronizar un espacio con tu calendario, pero dejan mucho por hacer en términos de difusión de la invitación a la reunión y asegurarse de que todo el mundo se inscriba. Aquí es donde Doodle brilla, con características como invitaciones y plazos fáciles y recordatorios automatizados para rellenar una encuesta.

Integración limitada

El trabajo y la comunicación profesional no ocurren en una sola plataforma. Es probable que utilices diversas aplicaciones para debatir, trabajar y reunirte con tus colegas. La pila tecnológica utilizada también difiere de una empresa a otra. Le resultará difícil encontrar un sitio web o un software de reuniones que se integre con casi todas las aplicaciones que pueda utilizar.

Programar reuniones a través del correo electrónico o de aplicaciones de chat es fundamentalmente improductivo. No es probable que todo el mundo esté conectado al mismo tiempo para discutir y acordar un horario de reunión (¡si no, sería una reunión!), y en cualquier caso no evita el ir y venir.

Más de 30 millones de personas de todo el mundo confían en Doodle para programar sus compromisos porque les ofrece una interfaz única y un conjunto de funciones diseñadas para ahorrarles tiempo. Explóralo a través de una prueba gratuita hoy mismo o no dudes en ponerte en contacto con nosotros si tienes alguna pregunta. Estaremos encantados de hablar contigo.