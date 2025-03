Besprechungen sind seit jeher ein Mittel, um unsere Arbeit mit anderen Menschen zu bewältigen. Mit der Zunahme von Besprechungen am modernen Arbeitsplatz brauchen wir jetzt jedoch eine Möglichkeit, unsere Besprechungen zu verwalten. Wir alle haben schon einmal an diesen absurden E-Mail-Ketten für Besprechungen teilgenommen, in denen Leute endlos hin- und hergehen, um den perfekten Zeitpunkt für ein Treffen zu finden. Irgendwann muss man sich fragen, ob die Arbeit, die in die Vorbereitung eines Treffens gesteckt wird, im Verhältnis zu der Arbeit steht, die bei diesem Treffen geleistet wird. Wie hoch ist der finanzielle Wert der Zeit, die jeder in die Planung des Treffens investiert? Und wie hoch ist der Nettogewinn für das Unternehmen, wenn das Treffen beendet ist? Der Bericht State of Meetings von Doodle zeigt, dass Fachleute zwei Stunden pro Woche in sinnlosen Meetings verbringen, was ihre Unternehmen insgesamt 541 Milliarden Dollar an verschwendeten Ressourcen kostet.

Die dringende Notwendigkeit, dieses wiederkehrende Chaos zu beseitigen, hat ein ganzes Ökosystem von Websites und Anwendungen zur Terminplanung hervorgebracht. Es wird erwartet, dass der weltweite Markt für Terminplanungssoftware bis 2025 um 633,47 Millionen Dollar wachsen wird. Ein gemeinsames Thema, das sich durch die moderne Terminplanungssoftware zieht, ist, dass sie alle eine Kalenderplattform bieten, aber keine Möglichkeit, einen Konsens zwischen den Teilnehmern über den eigentlichen Besprechungszeitpunkt herzustellen. Dadurch wird die "Diskussion" einfach auf eine andere Schnittstelle verlagert, nämlich die der Meeting-Website, ohne dass das eigentliche Problem gelöst wird. Das bedeutet, dass die Teilnehmer nach wie vor sehr viel Zeit aufwenden müssen, um sich auf einen Termin zu einigen.

Doodle hingegen wurde speziell dafür entwickelt, genau dieses Problem zu lösen. Es bietet eine Möglichkeit, gemeinsam und schnell ein Treffen zu vereinbaren, ohne E-Mail-Ketten, und das buchstäblich in wenigen Minuten. Im Folgenden finden Sie eine Liste von Problemen, die bei gängigen Meeting-Websites und -Software auftreten können und bei denen Doodle helfen kann:

Keine Möglichkeit, einen Konsens zu finden

Wenn sich mehrere Personen treffen müssen, hilft eine Liste von Zeitfenstern, die nur vom Organisator des Meetings bereitgestellt wird, nicht weiter. Sie brauchen eine Möglichkeit, die Verfügbarkeit aller Beteiligten zu berücksichtigen. Doodle bietet diese Möglichkeit in Form einer kostenlosen Online-Umfrage. Mit dieser Funktion kann die gesamte Teilnehmergruppe über eine Zeit und ein Datum abstimmen, das am besten in ihren Zeitplan passt. Sobald die Stimmen eingegangen sind, können die Ergebnisse auf der Doodle-Website für alle sichtbar gemacht werden. Die Transparenz dieses Prozesses bedeutet, dass jeder weiß, was die Gruppe insgesamt bevorzugt. Die Stimmabgabe dauert weniger als eine Minute, so dass Sie das Meeting in kürzester Zeit abschließen können.

Beschränkte Anzahl von Treffen, die Sie planen können

Viele Terminplanungsprogramme basieren auf einem Freemium-Modell, d.h. Sie können nur eine bestimmte Anzahl von Meetings planen, bevor Sie eine kostenpflichtige Version kaufen müssen. Bei Doodle hingegen können Sie so viele kostenlose Umfragen durchführen, wie Sie möchten, um Ihre Meetings zu planen. Wenn Sie sich für ein Upgrade auf Doodle Premium entscheiden, werden weitere spannende Features freigeschaltet, die auf der Grundfunktionalität aufbauen und die Terminplanung noch schneller machen.

Eingeschränkte Automatisierung

Die meisten Meeting-Websites bieten die Synchronisierung eines Termins mit Ihrem Kalender an, überlassen es aber Ihnen, die Einladungen zu verschicken und sicherzustellen, dass sich alle Teilnehmer anmelden. Hier glänzt Doodle mit Funktionen wie einfachen Einladungen und Fristen und automatischen Erinnerungen zum Ausfüllen einer Umfrage.

Eingeschränkte Integration

Arbeit und berufliche Kommunikation finden nicht nur auf einer Plattform statt. Sie werden wahrscheinlich eine Vielzahl von Anwendungen verwenden, um zu diskutieren, zu arbeiten und sich mit Ihren Kollegen zu treffen. Auch die verwendete Technologie unterscheidet sich von Unternehmen zu Unternehmen. Sie werden sich schwer tun, eine Meeting-Website oder -Software zu finden, die mit fast allen Anwendungen, die Sie möglicherweise verwenden, integriert.

Die Planung von Besprechungen über E-Mail- oder Chat-Anwendungen ist im Grunde genommen unproduktiv. Es ist unwahrscheinlich, dass alle zur gleichen Zeit online sind, um einen Termin zu besprechen und zu vereinbaren (sonst wäre es ja eine Besprechung!), und es verhindert in keinem Fall ein Hin und Her.

Mehr als 30 Millionen Menschen auf der ganzen Welt vertrauen auf Doodle, um ihre Termine zu vereinbaren, denn Doodle bietet ihnen eine einzigartige Benutzeroberfläche und eine Reihe von Funktionen, mit denen sie Zeit sparen können. Testen Sie Doodle noch heute kostenlos oder wenden Sie sich bei Fragen an uns. Wir würden uns freuen, mit Ihnen zu sprechen.