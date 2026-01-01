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Meet Doodle, your scheduling ally.

Reúne a personas ocupadas sin intercambiar cientos de e-mails.

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Doodle Featured in the News

  • entrepreneur-magazine
  • Forbes
  • fast-company
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  • Business insider

Miles de entusiastas por el Doodle trabajan en empresas como Cisco, Amazon y Google. Nos tomamos muy en serio su privacidad y su seguridad.

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Integración básica del calendario

Doodle solo almacena tu e-mail y tokens, nada más. Tus datos personales (calendario, eventos y disponibilidad) nunca se guardan en nuestra base de datos.

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Alojamiento seguro de AWS

Doodle se aloja en AWS, que está certificado de acuerdo con rigurosos estándares internacionales: ISO/IEC 27001:2013, 27017:2015 y 27018:2014.

cloudflare security

Seguridad de Cloudflare

Usamos Cloudflare para ofrecer una capa de protección adicional contra ataques DDoS.