As reuniões têm sido historicamente uma forma de gerenciarmos nosso trabalho com outras pessoas. Entretanto, com a proliferação de reuniões no local de trabalho moderno, precisamos agora de uma maneira de administrar nossas reuniões. Todos nós temos feito parte dessas cadeias absurdas de reuniões por e-mail, em um ou outro momento, onde as pessoas vão e voltam sem parar para encontrar o momento perfeito para se encontrar. Em algum momento, você tem que se perguntar se a quantidade de trabalho colocada em iniciar uma reunião é proporcional à quantidade de trabalho realizado na reunião. Qual é exatamente o valor monetário do tempo investido por todos no agendamento dessa reunião? E uma vez terminada a reunião, houve um lucro líquido para a empresa fora de todo esse processo? Para colocá-lo em perspectiva, o relatório da Doodle State of Meetings revela que os profissionais passam duas horas por semana em reuniões inúteis, custando a suas organizações um valor coletivo de 541 bilhões de dólares de recursos desperdiçados.

É a necessidade urgente de resolver este caos recorrente que gerou um ecossistema de sites e aplicações de agendamento de reuniões. Espera-se que o mercado global de software de agendamento de reuniões cresça em $633,47 milhões até 2025. Um tema comum que corre através do moderno software de agendamento é que todos eles oferecem uma plataforma de calendário, mas nenhuma maneira de criar um consenso entre os participantes em torno do próprio horário da reunião. Isto simplesmente desloca a "discussão" para uma interface diferente, ou seja, a do website da reunião, sem resolver o problema subjacente. Isto significa que as pessoas ainda têm que gastar uma quantidade substancial de tempo concordando sobre o horário de uma reunião.

Por outro lado, foi construído com o propósito de resolver exatamente esta questão Doodle. Ela oferece uma maneira de as pessoas agendarem mútua e rapidamente uma reunião sem cadeias de e-mails em, literalmente, atas. Aqui está uma lista de problemas que você provavelmente encontrará com sites e softwares de reunião comuns com os quais o Doodle pode ajudar:

Não há forma de construir um consenso*

Quando várias pessoas precisam se reunir, uma lista de faixas horárias fornecida exclusivamente pelo organizador da reunião não ajuda. Você precisa de uma maneira de levar em conta a disponibilidade de todos. A Doodle oferece isto por meio de uma sondagem online gratuita. Com este recurso, todo o grupo de participantes pode votar em uma hora e data que melhor se adapte à sua agenda. Uma vez que as votações estejam concluídas, os resultados podem ser disponibilizados para que todos possam ver no website da reunião do Doodle. A transparência inerente a este processo significa que todos estão cientes do que o grupo em geral prefere. Leva menos de um minuto para emitir cada voto, permitindo que você finalize a reunião em pouco tempo.

Limites do número de reuniões que você pode programar*

Muitas aplicações de agendamento operam em um modelo freemium, no qual restringem você a apenas um punhado de reuniões que você pode agendar antes de ter que comprar uma versão paga. O Doodle, por outro lado, permite que você realize quantas pesquisas gratuitas quiser para agendar suas reuniões. Se você optar por atualizar para Doodle Premium, ele continua para desbloquear mais excitantes features que se baseiam na funcionalidade básica para tornar o agendamento ainda mais rápido.

Automatização limitada*

A maioria dos sites de reuniões se oferece para sincronizar um espaço no seu calendário, mas deixa muito a fazer em termos de transmissão da reunião, convidando e assegurando que todos assinem. É aqui que o Doodle brilha, com características como convites fáceis e prazos e lembretes automatizados para preencher uma enquete.

Integração limitada*

O trabalho e a comunicação profissional não acontecem em apenas uma plataforma. É provável que você use uma variedade de aplicações para discutir, operar e conhecer seus colegas. A pilha de tecnologia utilizada difere também de empresa para empresa. Será difícil encontrar um website ou software de reunião que integre com quase todas as aplicações que você possa usar.

O agendamento de reuniões via e-mail ou aplicações de bate-papo é fundamentalmente improdutivo. Não é provável que todos estejam online ao mesmo tempo para discutir e acordar um horário de reunião (caso contrário, seria uma reunião!), e isso não impede, de qualquer forma, que se vá e volte para frente.

Mais de 30 milhões de pessoas em todo o mundo confiam no Doodle para programar seus compromissos porque ele lhes oferece uma interface única e um conjunto de recursos projetados para poupar tempo. Explore-o através de um teste gratuito hoje mesmo ou sinta-se à vontade para relacionar-se conosco para perguntas. Teremos prazer em falar com você.