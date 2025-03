Møder har historisk set været en måde, hvorpå vi kan styre vores arbejde med andre mennesker. Men med den stigende mængde af møder på den moderne arbejdsplads har vi nu brug for en måde at styre vores møder på. Vi har alle sammen været en del af de absurde e-mailkæder til møder på et eller andet tidspunkt, hvor folk uendeligt går frem og tilbage for at finde det perfekte tidspunkt at mødes på. På et tidspunkt må man spørge sig selv, om den mængde arbejde, der bruges på at tilrettelægge et møde, står i forhold til den mængde arbejde, der udføres på mødet. Hvad er den nøjagtige monetære værdi af alles tid, der investeres i at planlægge mødet? Og når mødet er overstået, er der så en nettofortjeneste for virksomheden ud af hele processen? For at sætte det i perspektiv afslører Doodles State of Meetings rapport, at fagfolk bruger to timer om ugen på meningsløse møder, hvilket koster deres organisationer samlet set 541 milliarder dollars i spildte ressourcer.

Det er det presserende behov for at løse dette tilbagevendende kaos, der har affødt et økosystem af hjemmesider og applikationer til mødeplanlægning. Det globale marked for software til planlægning af aftaler forventes at vokse med 633,47 millioner $ indtil 2025. Et fælles tema, der går igen i moderne planlægningssoftware, er, at de alle tilbyder en kalenderplatform, men ingen måde at skabe konsensus blandt deltagerne om selve mødetidspunktet på. Dette flytter blot "diskussionen" til en anden grænseflade, dvs. til mødewebstedet, uden at løse det underliggende problem. Det betyder, at folk stadig skal bruge en betydelig mængde tid på at blive enige om et mødetidspunkt.

Doodle blev på den anden side udviklet med henblik på at løse netop dette problem. Det tilbyder en måde, hvorpå folk gensidigt og hurtigt kan planlægge et møde uden e-mail-kæder på bogstaveligt talt få minutter. Her er en liste over problemer, som du sandsynligvis vil støde på med almindelige mødewebsteder og -software, som Doodle kan hjælpe dig med:

Ingen måde at skabe konsensus på

Når flere personer skal mødes, hjælper en liste over tidsrum, der udelukkende leveres af mødearrangøren, ikke. Du har brug for en måde at tage hensyn til alles tilgængelighed. Doodle tilbyder dette ved hjælp af en gratis online afstemning. Med denne funktion kan hele gruppen af deltagere stemme om et tidspunkt og en dato, der passer bedst til deres tidsplan. Når stemmerne er kommet ind, kan resultaterne gøres tilgængelige for alle på Doodles mødewebsted, så alle kan se dem. Den iboende gennemsigtighed i denne proces betyder, at alle er klar over, hvad gruppen som helhed foretrækker. Det tager mindre end et minut at afgive hver enkelt stemme, så du kan færdiggøre mødet på ingen tid.

Begrænsninger på antallet af møder du kan planlægge

Mange planlægningsprogrammer fungerer efter en freemium-model, hvor de begrænser dig til kun at kunne planlægge en håndfuld møder, før du skal købe en betalingsversion. Doodle lader dig derimod foretage så mange gratis afstemninger, som du vil, for at planlægge dine møder. Hvis du vælger at opgradere til Doodle Premium, går det videre med at låse op for flere spændende funktioner, der bygger videre på den grundlæggende funktionalitet for at gøre planlægningen endnu hurtigere.

Limited Automation

De fleste mødewebsteder tilbyder at synkronisere et slot til din kalender, men overlader meget til dig at gøre med hensyn til at udsende mødeinvitationen og sikre, at alle tilmelder sig. Det er her, Doodle brillerer med funktioner som nemme invitationer og deadlines og automatiske påmindelser om at udfylde en afstemning.

Begrænset integration

Arbejde og professionel kommunikation foregår ikke kun på én platform. Du bruger sandsynligvis en række forskellige programmer til at diskutere, operere og mødes med dine kolleger. Den anvendte teknologiske stak varierer også fra virksomhed til virksomhed. Du vil have svært ved at finde et mødewebsted eller en software, der integrerer med næsten alle de programmer, du måtte bruge.

Planlægning af møder via e-mail eller chatprogrammer er grundlæggende uproduktivt. Det er ikke sandsynligt, at alle er online på samme tid for at diskutere og blive enige om et mødetidspunkt (ellers ville det være et møde!), og det forhindrer under alle omstændigheder ikke en frem og tilbage-rykning.

Mere end 30 millioner mennesker verden over stoler på Doodle til at planlægge deres forpligtelser, fordi det tilbyder dem en unik grænseflade og et funktionssæt, der er designet til at spare dem tid. Udforsk det gennem en gratis prøveperiode i dag, eller du er velkommen til at søge os for at få svar på spørgsmål. Vi vil med glæde tale med dig.