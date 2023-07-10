Steg 1

Skapa en från din instrumentpanel Gruppomröstning . Ange namn, beskrivning, plats och de tider du vill träffas. Se till att ge många olika alternativ för att öka dina chanser att hitta en tid som passar.

Steg 2

I inställningsavsnittet klickar du på ”Skicka automatiska påminnelser”. Vi skickar då ett e-postmeddelande till dem som inte svarar på din omröstning.

Prova Doodle

Om det första alternativet i din omröstning har fler än om fem dagar, så påminner vi dina inbjudna gäster 48 timmar före det datumet och den tidpunkten.

Om valet står mellan två och fem dagar tills du har valt ditt första alternativ skickar vi en påminnelse 36 timmar tidigare.

Om du vill träffa inom de närmaste två dagarna skickar vi inga automatiska påminnelser, men du kan skicka dem manuellt själv (se steg 3).

Steg 3

Om det är mindre än två dagar kvar till ditt evenemang kan du skicka en påminnelse manuellt för att se till att ingen glömmer att delta.

Prova Doodle

Så här skapar du en omröstning: Om du skapar en omröstning klickar du helt enkelt på ”Dela inbjudan” på den sista sidan och kopierar länken eller väljer ”Skicka via e-post med Doodle”, så skickar vi den åt dig.

Redigera en omröstning: Klicka på det möte du vill påminna deltagarna om på din instrumentpanel och välj sedan ”Dela inbjudan”. Proceduren fungerar på samma sätt som när du skapar omröstningen för första gången.