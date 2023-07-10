Nunca faltar a uma reunião com o Doodle lembretes de horários
Etapa 1
A partir de seu painel, crie uma Group Poll. Adicione o nome, descrição, localização e horários que você deseja encontrar. Não deixe de dar muitas opções para aumentar suas chances de encontrar um horário.
Etapa 2
Nas seções de configuração, clique em "Enviar lembretes automáticos". Nós enviaremos um e-mail àqueles que não responderem à sua pesquisa.
Se a primeira opção em sua pesquisa for mais de cinco dias no futuro*, lembraremos a seus convidados 48 horas* antes dessa data e hora.
Se estiver entre dois e cinco dias* até sua primeira opção, enviaremos o lembrete 36 horas* antes.
Se você estiver procurando se encontrar nos próximos dois dias, não enviamos lembretes automáticos, mas você mesmo pode enviá-los manualmente (ver Passo 3).
Etapa 3
Se seu evento estiver a menos de dois dias de distância, você pode enviar um lembrete manualmente para garantir que ninguém se esqueça de comparecer.
Criando uma enquete: Se você estiver criando uma enquete, na última página simplesmente pressione "Share invite" e copie o link ou "Email it with Doodle" e nós a enviaremos para você.
Editando uma pesquisa: Em seu painel, clique na reunião sobre a qual você quer lembrar as pessoas e depois "Compartilhe convite". O processo funciona da mesma forma como se você estivesse criando a enquete pela primeira vez.
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