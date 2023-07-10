Nie przegap żadnego spotkania dzięki przypomnieniom o terminach z Doodle
Krok 1
Na pulpicie nawigacyjnym utwórz Ankieta grupowa. Podaj imię i nazwisko, opis, lokalizację oraz terminy, w których chcesz się spotkać. Pamiętaj, aby zaproponować jak najwięcej opcji, co zwiększy Twoje szanse na znalezienie dogodnego terminu.
Krok 2
W sekcji ustawień kliknij opcję „Wysyłaj automatyczne przypomnienia”. Wyślemy wiadomości e-mail do osób, które nie odpowiedziały na Twoją ankietę.
Jeśli pierwsza opcja w Twojej ankiecie ma więcej niż za pięć dni, przypomnimy o tym Twoim zaproszonym gościom 48 godzin przed tą datą i godziną.
Jeśli wybór sprowadza się do dwa i pięć dni do momentu wybrania pierwszej opcji wyślemy przypomnienie 36 godzin wcześniej.
Jeśli chcesz poznać w ciągu najbliższych dwóch dni nie wysyłamy automatycznych przypomnień, ale możesz je wysłać samodzielnie ręcznie (zobacz krok 3).
Krok 3
Jeśli do wydarzenia pozostało mniej niż dwa dni, możesz ręcznie wysłać przypomnienie, aby nikt nie zapomniał wziąć w nim udziału.
Tworzenie ankiety: Jeśli tworzysz ankietę, na ostatniej stronie po prostu kliknij „Udostępnij zaproszenie” i skopiuj link lub wybierz opcję „Wyślij e-mailem przez Doodle” – a my wyślemy je za Ciebie.
Edytowanie ankiety: Na pulpicie nawigacyjnym kliknij spotkanie, o którym chcesz przypomnieć uczestnikom, a następnie wybierz opcję „Udostępnij zaproszenie”. Procedura przebiega tak samo, jak podczas tworzenia ankiety po raz pierwszy.
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