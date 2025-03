Gå aldrig glip af et møde med Doodle-planpåmindelser

Trin 1

Opret en Group Poll fra dit instrumentbræt. Tilføj navn, beskrivelse, sted og tidspunkter, hvor du ønsker at mødes. Sørg for at give mange muligheder for at øge dine chancer for at finde et tidspunkt.

Trin 2

Klik på "Send automatiske påmindelser" i indstillingerne. Vi sender en e-mail til dem, der ikke svarer på din afstemning.

Hvis den første mulighed i din afstemning ligger mere end fem dage i fremtiden, minder vi dine inviterede 48 timer før den pågældende dato og det pågældende tidspunkt.

Hvis der er mellem to og fem dage til din første valgmulighed, sender vi påmindelsen 36 timer før.

Hvis du ønsker at mødes inden for de næste to dage, sender vi ikke automatiske påmindelser, men du kan selv sende dem manuelt (se trin 3).

Trin 3

Hvis der er mindre end to dage til din begivenhed, kan du sende en påmindelse manuelt for at sikre, at ingen glemmer at deltage.

Opret en afstemning: Hvis du opretter en afstemning, skal du på sidste side blot trykke på "Share invite" (Del invitation) og enten kopiere linket eller "Email it with Doodle" (Send det med Doodle), så sender vi det for dig.

Redigering af en afstemning: På dit instrumentbræt skal du klikke på det møde, du vil minde folk om, og derefter "Del invitation". Processen fungerer på samme måde, som hvis du opretter afstemningen for første gang.