चरण 1

अपने डैशबोर्ड से, एक बनाएँ ग्रुप पोल . अपना नाम, विवरण, स्थान और मिलने के समय जोड़ें। समय खोजने की संभावना बढ़ाने के लिए पर्याप्त विकल्प देना सुनिश्चित करें।

चरण 2

सेटिंग्स अनुभाग में "स्वचालित अनुस्मारक भेजें" पर क्लिक करें। हम उन लोगों को ईमेल भेजेंगे जिन्होंने आपके पोल का उत्तर नहीं दिया।

डूडल आज़माएँ

यदि आपके पोल में पहला विकल्प से अधिक है भविष्य में पाँच दिन, हम आपके निमंत्रितों को याद दिलाएंगे 48 घंटे उस तारीख और समय से पहले।

यदि यह के बीच है दो और पाँच दिन आपके पहले विकल्प तक, हम रिमाइंडर भेजेंगे। 36 घंटे पहले

यदि आप मिलना चाहते हैं अगले दो दिनों में, हम स्वचालित अनुस्मारक नहीं भेजते।, लेकिन आप उन्हें स्वयं मैन्युअल रूप से भेज सकते हैं (चरण 3 देखें)।

चरण 3

यदि आपका कार्यक्रम दो दिनों से भी कम समय में होने वाला है, तो आप मैन्युअल रूप से एक अनुस्मारक भेज सकते हैं ताकि कोई भी उपस्थित होने से न भूल जाए।

डूडल आज़माएँ

एक पोल बनाना: यदि आप कोई पोल बना रहे हैं, तो आखिरी पेज पर बस "Share invite" पर क्लिक करें और लिंक कॉपी करें या "Email it with Doodle" चुनें, और हम इसे आपके लिए भेज देंगे।

पोल संपादित करना: अपने डैशबोर्ड पर उस मीटिंग पर क्लिक करें जिसकी आप लोगों को याद दिलाना चाहते हैं और फिर "Share invite" पर क्लिक करें। यह प्रक्रिया ठीक वैसे ही काम करती है जैसे आप पहली बार पोल बना रहे हों।