Stap 1

Maak vanuit je dashboard een Groepspoll . Vul de naam, beschrijving, locatie en de tijden in waarop je wilt afspreken. Zorg ervoor dat je veel opties opgeeft, zodat je meer kans hebt om een geschikt moment te vinden.

Stap 2

Klik in het instellingenmenu op ‘Automatische herinneringen versturen’. We sturen dan een e-mail naar degenen die niet op je enquête reageren.

Probeer Doodle

Als de eerste optie in je enquête meer is dan vijf dagen later, dan zorgen wij ervoor dat je genodigden er weer aan worden herinnerd 48 uur vóór die datum en dat tijdstip.

Als je moet kiezen tussen twee en vijf dagen tot je eerste keuze; dan sturen we je een herinnering 36 uur eerder.

Als je op zoek bent naar iemand om te ontmoeten als je niet binnen de komende twee dagen reageert, sturen we geen automatische herinneringen, maar je kunt ze ook zelf handmatig versturen (zie stap 3).

Stap 3

Als je evenement over minder dan twee dagen plaatsvindt, kun je handmatig een herinnering sturen om ervoor te zorgen dat niemand vergeet te komen.

Probeer Doodle

Een poll maken: Als je een poll maakt, klik je op de laatste pagina gewoon op ‘Uitnodiging delen’ en kopieer je de link of kies je ‘Via Doodle e-mailen’, dan sturen wij hem voor je.

Een poll bewerken: Klik op je dashboard op de vergadering waarvoor je mensen een herinnering wilt sturen en klik vervolgens op ‘Uitnodiging delen’. Het werkt net zo als wanneer je de poll voor het eerst aanmaakt.