Už nikdy nezmeškej schůzku díky připomenutím od Doodle
Krok 1
Na svém přehledu vytvoř skupinovou anketu. Přidej název, popis, místo a termíny, kdy se chceš sejít. Nabídni hodně možností, ať máš větší šanci najít vhodný termín.
Krok 2
V nastavení klikni na „Send automatic reminders“. Těm, kdo na tvou anketu neodpoví, pošleme e-mail.
Pokud je první termín v tvé anketě za více než pět dní, pošleme tvým účastníkům připomenutí 48 hodin před tímto termínem.
Pokud do prvního termínu zbývají dva až pět dní, pošleme připomenutí 36 hodin předem.
Pokud se chceš sejít během příštích dvou dnů, automatická připomenutí neposíláme, ale můžeš je poslat ručně (viz krok 3).
Krok 3
Pokud je tvoje událost za méně než dva dny, můžeš poslat připomenutí ručně, aby nikdo nezapomněl přijít.
Vytvoření ankety: Pokud anketu vytváříš, na poslední stránce klikni na „Share invite“ a buď zkopíruj odkaz, nebo zvol „Email it with Doodle“ a pozvánku pošleme za tebe.
Úprava ankety: Na svém přehledu klikni na schůzku, o které chceš ostatním připomenout, a pak na „Share invite“. Postup je stejný, jako když anketu vytváříš poprvé.
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