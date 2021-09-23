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Plánování
- Plánování
Domlouvej schůzky kdekoli s aplikací Doodle pro plánováníDoba čtení: 2 min1 8, 2023
- Plánování
Nejlepší způsob, jak plánovat čas a dobrovolnické závazkyDoba čtení: 3 min1 8, 2024
- Plánování
SMART cíle v praxi: jak stanovit a upřednostnit úkoly pro dosažení úspěchuDoba čtení: 2 min27 3, 2025
- Plánování
Metoda Ivy Lee: Šest úkolů k produktivitěDoba čtení: 2 min21 3, 2025
- Plánování
Metoda GTD: Jak skutečně zvládnout všechny úkolyDoba čtení: 3 min19 3, 2025
- Plánování
Jak naplánovat a zorganizovat konferenci od nulyDoba čtení: 3 min21 6, 2024
- Plánování
Rychlé zorganizování skupinových lekcí: Přihlašovací listiny pro wellness workshopyDoba čtení: 8 min29 10, 2025
- Plánování
Jak stanovit priority úkolů, když je všechno naléhavéDoba čtení: 3 min7 3, 2024
- Plánování
Doodle: Alternativa k When2meetDoba čtení: 6 min31 5, 2023
- Plánování
Příručka pro komunikaci s klientyDoba čtení: 9 min23 9, 2021