Doodle: Alternativa k When2meet
Start using Doodle with just your email
Souboj: Doodle vs. When2meet
Uživatelské rozhraní a snadné používání: Ovládací panel Doodle je intuitivní a uživatelsky přívětivý, díky čemuž je plánování hladkým zážitkem. Ačkoli je When2meet uživatelsky přívětivý, možná mu chybí několik funkcí, které usnadňují plánování událostí.
Pokročilé funkce a přizpůsobení: V tomto ohledu Doodle vyniká a nabízí řadu nástrojů, které vyhovují různým potřebám při plánování. Od rezervační stránka, která umožňuje lidem nastavit svou dostupnost a domluvit schůzky pomocí jednoduchého odkazu, až po 1:1 pro individuální schůzky. Doodle také nabízí rozsáhlé možnosti přizpůsobení. Aplikace When2meet je sice účinná pro základní zjišťování dostupnosti, ale v oblasti pokročilých funkcí zaostává.
Funkce pro společné plánování: Doodle umožňuje účastníkům vidět odpovědi ostatních (pokud to organizátor povolí), což usnadňuje společné rozhodování. Aplikace When2meet je sice vhodná pro rychlé nalezení vhodného termínu, ale neumožňuje propojení s videokonferencí ani sdílení programu – což s Doodle můžete.
Mobilní přístup a integrace s aplikacemi: Ani Doodle, ani When2meet v současné době nenabízejí specializovanou mobilní aplikaci, ale obě služby poskytují webové stránky přizpůsobené pro mobilní zařízení, které umožňují plánování i na cestách. Mobilní webová verze Doodle je optimalizována pro snadné používání a integruje se s nástroji, jako jsou Google Calendar, Microsoft Outlook a Zoom, což z ní činí skvělou volbu pro profesionály, kteří potřebují flexibilitu a propojení.
Proč je Doodle tou nejlepší volbou
Doodle se díky několika klíčovým faktorům stává ideálním řešením pro plánování schůzek pro vedoucí pracovníky, freelancery a podnikatele:
Komplexní funkčnost: Pokročilé funkce a možnosti přizpůsobení služby Doodle vyhovují široké škále požadavků na plánování a zajišťují plynulý zážitek přizpůsobený individuálním potřebám. Ať už jde o freelancery, kteří si pomocí rezervační stránky okamžitě rezervují schůzky, personalisty organizující pohovory nebo podnikatele, kteří skloubují schůzky s dalšími důležitými úkoly, Doodle ti pomůže.
Vylepšená spolupráce: Funkce pro spolupráci v aplikaci Doodle umožňují skupinám společně přijímat informovaná rozhodnutí, což podporuje efektivní týmovou práci a plynulou komunikaci. Díky funkci „Hostitelé“ mohou týmy plánovat schůzky s klienty nebo rezervovat akce jménem jiných, což usnadňuje rychlé a snadné projednávání projektů.
Virtuální schůzky snadno a rychle: Doodle se hladce integruje s oblíbenými nástroji pro videokonference, jako jsou Zoom, Google Meet, Microsoft Teams a Webex. Díky tomu můžeš jakoukoli událost snadno proměnit v online schůzku pouhým kliknutím na tlačítko.
Intuitivní uživatelské prostředí: Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a jednoduché navigaci je plánování s Doodle bezproblémové, což šetří drahocenný čas a úsilí. V průměru může Doodle ušetřit až 45 minut týdně ve srovnání s ručním plánováním, což za rok představuje celý pracovní týden.
Při srovnání Doodle a When2meet je zřejmé, že Doodle předčí When2meet jako nejlepší nástroj pro plánování schůzek pro vedoucí pracovníky, freelancery a podnikatele.
Díky své komplexní funkčnosti, vylepšeným funkcím pro spolupráci, mobilnímu přístupu a intuitivnímu uživatelskému prostředí se odlišuje od konkurence. Zjednoduš si tedy plánování a převezmi kontrolu nad svým časem s Doodle – preferovanou volbou profesionálů po celém světě.
Více než 70 procent zaměstnanců tvrdí, že při plánování schůzek. Proto je nyní více než kdy jindy klíčové používat správné nástroje, které ti ušetří čas a pomohou ti optimalizovat rovnováhu mezi prací a soukromým životem.
Dnes se podíváme na Doodle, alternativu k When2meet, která dokáže automatizovat tvůj kalendář a usnadnit plánování akcí jakékoli velikosti. Jdeme na to.
Co je When2meet?
When2meet je známý nástroj pro plánování schůzek, který slouží k nalezení společného termínu pro celou skupinu.
Díky jednoduchému rozhraní mohou uživatelé vytvářet ankety k událostem, sdílet je s účastníky a shromažďovat odpovědi. When2meet tento proces zjednodušuje tím, že zobrazuje barevně odlišené časové úseky podle dostupnosti účastníků.
Představujeme Doodle
Doodle si získal obrovskou popularitu jako komplexní řešení pro plánování, které přesahuje rámec základní anket .
Nabízí pokročilé funkce, díky kterým snadno automatizuješ svůj kalendář a získáš zpět svůj den.
Díky skupinovým anketám Doodle můžeš navrhnout několik termínů schůzky, poslat je svým hostům a během několika minut najdeš ideální čas na setkání.
Rezervační stránka automatizuje tvou dostupnost tím, že ti umožňuje nastavit, kdy máš volno. Když pak někdo požádá o schůzku, stačí poslat odkaz a zobrazí se časy, kdy máš volno. Máš plnou kontrolu nad tím, co si lidé mohou rezervovat, a nad odkazy na tvůj kalendář, takže se ti nikdy nestane, že bys měl dvojí rezervaci.
Funkce 1:1 usnadňuje schůzku s jednou další osobou – je ideální pro pohovory a hodnocení zaměstnanců. Stejně jako u skupinové ankety pošli pozvanému termíny, kdy máš volno, a jakmile si vybere čas, objeví se v kalendářích vás obou. Jednoduché.
Doodle se také integruje s oblíbenými kalendáři, jako je Google Calendar, umožňuje automatická připomenutí a nabízí možnost přizpůsobit pozvánky vlastním logem a barvami.
Poskytuje komplexní přístup k plánování a zajišťuje maximální efektivitu ve všech ohledech.
Související obsah
- Plánování
Domlouvej schůzky kdekoli s aplikací Doodle pro plánováníDoba čtení: 2 min1 8, 2023
- Trendy
Doodle přidává funkci „reset admin link“, která ti pomůže spravovat anketuDoba čtení: 1 min22 11, 2021
- Trendy
Jak být produktivní při práci na dálkuDoba čtení: 4 min22 11, 2021