Kalendář volných termínů: sdílej, kdy máš čas, pomocí Doodle
Najít si volný čas může být často výzvou, když o naši pozornost soupeří tolik různých věcí. Mít rozvrh volných termínů se jeví jako nutnost. S Doodle, nejoblíbenějším nástroje pro plánování schůzek, bude pro tebe snadné spravovat své plánování online a ušetříte si čas na důležitější věci.
Náš nástroj pro plánování automatizuje tvůj kalendář, takže se můžeš zbavit nekonečného e-mailového korespondování a setkávat se s lidmi, kdykoli se ti to hodí. V průměru tak ušetříš až 45 minut týdně. To je čas, který můžeš strávit s přáteli nebo rodinou.
Jak mi Doodle pomůže spravovat mou dostupnost?
Začni tím, že si vytvoříš účet Doodle a propojíš ho se svým oblíbeným poskytovatelem kalendáře. Abys mohl Doodle co nejlépe využít jako nástroje pro ověření dostupnosti.
Přejdi na svůj ovládací panel a v pravém horním rohu klikni na „Create a Doodle“. Vyber „Booking Page“ a vyplň důležité údaje, jako je účel stránky, popis podle tvého uvážení a zda je k dispozici možnost videokonference.
V další části nastavíš sledování dostupnosti na rezervační stránce. Výchozí nastavení je pondělí až pátek, 9:00–17:00, ale můžeš si ho upravit podle libosti. Zde také najdeš pokročilá nastavení – důležitou část pro používání naší aplikace pro plánování schůzek.
Jednou z nejlepších funkcí je možnost „maximální počet schůzek za den“. Funguje to trochu jako kalkulátor dostupnosti. Jakmile dosáhneš celkového počtu schůzek, který pro daný den chceš, tvoje rezervační stránka již žádné další rezervace nepřijme.
Zkontroluj, zda máš připojený správný kalendář, aby rezervační stránka mohla zobrazovat tvou nastavenou dostupnost. Lidé si budou moci rezervovat pouze časy, kdy máš volno a kdy to chceš.
S účtu Doodle Professional si můžeš vytvořit tolik rezervačních stránek, kolik chceš. To se hodí, pokud chceš spravovat různé klienty a přiřadit jim odlišnou dostupnost.
Můžeš si také zjistit dostupnost pro skupinu
Ačkoli rezervační stránka může fungovat i pro skupiny, pokud chceš rychle dát dohromady hodně lidí, je pro tebe ideálním nástrojem skupinová anketa. Chceš-li vytvořit anketu , přihlas se ke svému účtu Doodle a vyber „Group Poll“, vyplň podrobnosti, vyber termíny, které ti vyhovují, a během chvilky najdeš řešení, které vyhovuje všem. Doodle je opravdu nástroj pro plánování , který usnadňuje organizaci skupinových schůzek.
Ať už je účel akce jakýkoli, připomenutí zajistí, že nikdo nezapomene na to, co bylo naplánováno. Můžeš využít naši aplikaci pro plánování zdarma nebo si pořídit Doodle Professional s pokročilými funkcemi, jako je odstranění reklam, vlastní branding nebo omezení odpovědí účastníků.
S Doodle je to snadné
Zní to jako klišé, ale s Doodle opravdu ušetříš čas a maximalizuješ svou produktivitu.
Ať už chceš potenciálnímu uchazeči poskytnout co největší možnosti termínů pro pohovor , nebo si jen najít čas pro přátele a rodinu, Doodle ti uklidí kalendář od zbytečností.
Je důležité mít čas pro sebe a dělat věci, které tě dělají šťastným. Ať už jde o práci nebo zábavu, vytvoř si rychlý průzkum a najdi si čas. Když se spojíme, dějí se skvělé věci.
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