Vytvářej online ankety rychle pomocí nástroje Doodle Poll Maker
Hledáš nejlepší nástroj pro tvorbu online anket? Doodle je tou správnou volbou.
S naším nástrojem pro vytváření anket máš vše pod kontrolou. Doodle je rychlý, snadný a intuitivní. Začni hned teď!
Jak vytvořím bezplatnou online anketu?
Nejprve se přihlas a na hlavní stránce vyber možnost „Vytvořit“. Poté vyber „Skupinová anketa“. Pro tuto anketu bychom rádi zjistili nejvhodnější čas pro obchodní schůzku.
Uveď název schůzky, místo konání a případné poznámky.
Když se přihlásíš ke svému účtu Doodle, všechny tvé ankety a rezervace se uloží do osobního přehledu. Můžeš se přihlásit pomocí účtu Google, Apple, Facebook, Microsoft nebo SSO a získat tak rychlý a bezpečný přístup.
Poté přidáš časové možnosti pro svou schůzku.
Možnosti si můžeš vybrat v týdenním nebo kalendářovém zobrazení.
Pokud plánuješ schůzku, je nejlepší zahrnout co nejvíce možností, aby měli účastníci větší šanci najít vhodný termín.
Pokud propojíš svůj kalendář s Doodle , uvidíš všechny své schůzky najednou, abys předešel dvojím nebo nadměrným rezervacím.
Poté se dostaneš do sekce nastavení, kde si můžeš svou anketu na Doodle přizpůsobit. Bezplatní uživatelé mají přístup k základním možnostem odpovědí, jako jsou „Ano“, „Ne“ nebo „V případě potřeby“.
With Doodle Proodemkneš pokročilé funkce, mezi které patří:
Skrývání seznamu účastníků pro větší soukromí
Odesílání automatických e-mailových připomínek těm, kteří ještě neodpověděli
Nastavení termínu ukončení ankety
Odstranění reklam pro profesionálnější vzhled
Odesílání pozvánek přímo z Doodle (až 1 000 příjemců)
Omezení počtu lidí, kteří si mohou vybrat každý časový úsek
Tyto funkce ti pomohou zefektivnit proces plánování, snížit počet neúčasti a zvýšit ochranu soukromí účastníků.
Nakonec sdílej svou anketu na Doodle se svými hosty. Jakmile je anketa vytvořena, stačí zkopírovat odkaz pro účast a poslat jej e-mailem, přes chat nebo na sociálních sítích. Můžeš ji také sdílet přímo přes LinkedIn, WhatsApp, Facebook, X nebo ji vložit na webovou stránku.
Pokud jsi uživatelem Doodle Pro, můžeš rozesílat pozvánky k anketám přímo z Doodle až 1 000 účastníkům.
Tvoji hosté mohou odpovědět pouhými několika kliknutími a odpověď budeš mít během několika minut. Je to rychlý a jednoduchý způsob, jak lidi spojit.
Jak se vytváří anketa na Googlu?
Google Forms může být dobrým výchozím bodem pro jednoduché ankety – ale pokud hledáš rychlé a flexibilní plánování, Doodle je k tomu jako stvořený.
Na hlavní stránce Doodle klikni na „Create“ a vyber si nástroj pro plánování, který nejlépe vyhovuje tvým potřebám:
Skupinové ankety – nejjednodušší způsob, jak najít termín, který vyhovuje celé skupině
1:1 – ideální pro plánování individuálních schůzek pouhými několika kliknutími
Rezervační stránka – umožni ostatním rezervovat si s tebou termín na základě tvé dostupnosti v reálném čase
Přihlašovací listina – organizuj směny, akce nebo místa pro dobrovolníky, kde si lidé mohou rezervovat volná místa
Když se spojíme, dějí se skvělé věci. S Doodle je to hračka!
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