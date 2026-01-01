Black Week: 30% sleva na první rok s kódem
Black Week: 30% sleva na první rok s kódemNabídka končí zakončí zadhminsZobrazit podrobnosti →
Vybrané případové studie
Jak univerzita UC Davis díky aplikaci Doodle ušetřila až měsíc času a předešla zbytečným zpožděním
Podívej se, jak jejich laboratorní tým naplánoval stovky bezpečnostních inspekcí během několika minut, omezil výměnu e-mailů a zajistil dodržování předpisů.Přečíst případovou studii
Jak CDA koordinuje více než 50 dobrovolných zubních lékařů díky bezpečnému plánování s vlastní značkou
Doodle pomáhá asociaci Canadian Dental Association zvládat nabité rozvrhy týmů zubních lékařů.Přečíst případovou studii
Jak společnost SRG Inc. díky aplikaci Doodle každý měsíc ušetří 40 hodin při globálním plánování
Doodle je plánovací software, který je dokonale navržen tak, aby uspokojil komplexní potřeby moderních neziskových a nevládních organizací.Přečíst případovou studii
- 133 milionů
Uživatelé z předních organizací po celém světě
- 78 000
Naplánované schůzky za den
- 39 000
Ušetřené hodiny denně
Jak Science Gallery ušetřila týdny tím, že naplánovala globální schůzky během několika minut
Jak univerzita UC Davis díky aplikaci Doodle ušetřila až měsíc času a předešla zbytečným zpožděním
Jak EA na UVA ušetří díky aplikaci Doodle 2 dny měsíčně při plánování
Jak CDA koordinuje více než 50 dobrovolných zubních lékařů díky bezpečnému plánování s vlastní značkou
Rychlejší prodejní cykly začínají chytřejším plánováním každé schůzky
Jak federální agentura pomocí aplikace Doodle urychlila stovky konzultací ohledně dotací
Jak náborový tým ušetřil hodiny práce a rozšířil své kapacity díky chytřejším administrativním nástrojům
Jak společnost SRG Inc. díky aplikaci Doodle každý měsíc ušetří 40 hodin při globálním plánování
Jak nezisková organizace v oblasti zdravotnictví dosáhla svých cílů a zachovala si efektivitu díky aplikaci Doodle
Jak společnost Lullabot zjednodušila rozhovory o uživatelské zkušenosti (UX) a schůzky vzdálených týmů
Jak město Arvada zlepšilo koordinaci schůzek, aby mohlo lépe sloužit rostoucímu městu
Více než 350 milionů schůzek naplánovaných chytřeji
Ale nemusíš nám věřit jen na slovo.