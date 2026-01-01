Jak Science Gallery ušetřila týdny tím, že naplánovala globální schůzky během několika minut
Science Gallery využívá Doodle k zefektivnění svých schůzek, optimalizaci spolupráce a naplnění svého jedinečného poslání.
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Promluvili jsme si s Katrinou Enros, která má na starosti globální zapojení a analýzu dat, o tom, jak Science Gallery využívá Doodle ke zefektivnění svých schůzek, optimalizaci spolupráce a naplňování svého jedinečného poslání.
Stovky schůzek se zainteresovanými stranami po celém světě
Ušetřené týdny času.
Science Gallery zve veřejnost, aby se seznámila s vědeckým výzkumem překvapivými a interaktivními způsoby. Ve spolupráci se sítí akademických institucí pořádá Science Gallery řadu mezioborových výstav, akcí a veřejných programů, které zapojují komunitu do vědeckého výzkumu a vytvářejí prostor pro objevy na pomezí vědy a umění.
Snadné plánování (a škálování) s aplikací Doodle
V Science Gallery je spolupráce klíčová: podporuje se na jejich akcích a je také nezbytná pro to, aby se tyto akce vůbec mohly uskutečnit. Science Gallery koordinuje schůzky se 130 interními zaměstnanci i externími zainteresovanými stranami a potenciálními partnery. Doodle zajišťuje, že mohou plánovat schůzky ve velkém měřítku a napříč institucemi s minimálním úsilím. Katrina odhaduje, že jim to někdy ušetří týdny dohadování při snaze domluvit termín schůzky. Katrina říká: „...dokonce nám to umožňuje pořádat schůzky, které by se jinak možná neuskutečnily.“
„Často jednáme s potenciálními členy, u nichž nemáme přístup k jejich diářům... Doodle nám v tom slouží jako užitečné rozhraní.“
Plánování napříč platformami s aplikací Doodle
Zatímco Science Gallery používá jeden kalendářový nástroj, mnoho jejích externích partnerů se rozhodlo pro jiný. Naštěstí je Doodle kompatibilní s různými platformami. Katrina to shledala obzvláště užitečným při oslovování potenciálních partnerů. I když Science Gallery nemá přístup k jejich rozvrhům, může i tak domlouvat schůzky bez časově náročného dopisování přes e-mail.
Doodle 1:1 je ideálním řešením pro schůzky jeden na jednoho
Katrina má partnery od Dublinu až po Detroit, a proto často musí plánovat schůzky napříč několika časovými pásmy. Najít čas na krátkou schůzku jeden na jednoho s partnery Science Gallery v Melbourne představovalo zvláštní problém: jediné termíny, které vyhovovaly, byly mimo pracovní dobu v Melbourne. Díky nástroji Doodle 1:1 však mohou partneři z Melbourne navrhnout termín mimo pracovní dobu, který jim vyhovuje. Jaké jsou další výhody Doodle 1:1? Katrině se líbí přehledná a jasná URL adresa s doménou Science Gallery a také to, že se dá tak snadno sdílet.
Příklady použití: Týmové schůzky, externí zainteresované strany, globální plánování, akce, individuální schůzky