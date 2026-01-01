Jak EA na UVA ušetří díky aplikaci Doodle 2 dny měsíčně při plánování
Doodle pomáhá spravovat kalendáře více vedoucích pracovníků a plánovat až deset interních i externích schůzek týdně.
Chceš svůj čas využít ještě lépe? Prober to s odborníkem z týmu Doodle.
Asistentka vedení Sarah nám prozradila, jak pomocí aplikace Doodle spravuje kalendáře několika členů vedení a plánuje až deset interních i externích schůzek týdně – a to vše bez sebemenšího úsilí!
Rozluč se se zbytečným e-mailovým dohadováním
Plánování schůzek v akademickém prostředí je složité, zejména když se na těchto schůzkách scházejí interní i externí zúčastněné strany nebo pozvaní hosté z výzkumné i řídící sféry univerzity. Díky použití Doodle ke sladění velkého počtu kolidujících kalendářů se Sarah vyhýbá časově náročné administrativě spojené se schůzkami – ušetří tak až dva dny měsíčně!
Snadno si zajisti termíny svých vedoucích pracovníků
Sarah má neoficiální pracovní označení – cituji – „super-brigádnice“, a je to tak náročné, jak to zní. Je to mobilní asistentka vedení, která jeden den domlouvá schůzky pro provozního ředitele univerzity a další den poskytuje podporu viceprezidentovi.
I přes tento nabitý rozvrh se při plánování schůzek nic nezapomene. Sarah používá Doodle ke správě schůzek napříč všemi těmito kalendáři a s výsledky je naprosto spokojená. Bez ohledu na to, kolik lidí se schůzky účastní, Sarah dokáže během chvilky najít termín, který vyhovuje všem.
Se zavedením asistenta Doodle pro plánování schůzek, rezervační stránky, má Sarah možnost nastavit více online kalendářů, pomocí kterých si hosté mohou rezervovat termíny přímo do kalendářů jejích vedoucích pracovníků.
„Schůzky, které plánuji, se mohou týkat kohokoli – od viceprezidentů z celé univerzity, přes asistenty viceprezidentů, další ředitele, provozní ředitele, finanční ředitele, technické ředitele až po generální ředitele z různých oddělení.“
Díky podpoře aplikace Doodle zvládneš i složité projekty s lehkostí
Když Sarah musela zorganizovat setkání vedoucích pracovníků pro stovky vysoce postavených manažerů a akademických pracovníků na univerzitě, sáhla po aplikaci Doodle. Určení termínu, který vyhovoval všem, bylo snadné, nemluvě o tom, že to byl rychlý proces, a brzy mohla přejít k dalším fázím plánování projektu.
Příklady použití: Akce, plánování schůzek vedení, týmové porady, individuální schůzky, rezervace termínů, více kalendářů