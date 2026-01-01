Jak univerzita UC Davis díky aplikaci Doodle ušetřila až měsíc času a předešla zbytečným zpožděním
Podívej se, jak jejich laboratorní tým naplánoval stovky bezpečnostních inspekcí během několika minut, omezil výměnu e-mailů a zajistil dodržování předpisů.
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Odvětví
Vzdělávání
Funkce Doodle
Plánování schůzek 1:1
Výzkumníci z laboratoře na UC Davis mají na starosti důležitější věci než plánování bezpečnostních inspekcí. Tarran Richardson, specialista na ochranu zdraví a bezpečnost při práci na UC Davis, nám vyprávěl, jak funkce schůzek 1:1 v aplikaci Doodle pomohla jejich týmu ušetřit až měsíc času, vyhnout se zbytečným zpožděním při inspekcích a zajistit, že jejich laboratoř splňuje bezpečnostní předpisy.
Jejich výzva
Inspekce jsou nezbytnou součástí úspěšného, bezpečného a předpisům vyhovujícího provozu laboratoře. Koordinace a potvrzování harmonogramů všech zúčastněných stran (tj. výzkumníků, vedoucích laboratoří, asistentů) však může být logistickou noční můrou.
Pro University of California, Davis to platí obzvlášť, protože počet inspekcí laboratoří za jediný rok se může vyšplhat až na stovky – přičemž každá z nich vyžaduje několik úrovní posouzení a dodržování předpisů. I ta nejmenší neefektivita v plánování by tedy mohla ohrozit dodržování předpisů v jejich laboratořích.
Proto na UC Davis věděli, že běžné kalendáře a výměna e-mailů prostě nestačí. Místo toho potřebovali platformu pro plánování, která by zjednodušila, automatizovala a urychlila proces plánování a zajistila tak provedení nezbytných laboratorních inspekcí pro dodržování předpisů.
Řešení
Výzkumníci z laboratoře UC Davis mají na práci důležitější věci než plánování bezpečnostních kontrol. Svůj čas a energii raději věnují vědeckému a lékařskému výzkumu, experimentům a klinickým studiím, které by mohly potenciálně změnit svět – a dokonce zachránit životy.
Pomocí nástroje Doodle 1:1 dokázal laboratorní tým na UC Davis ušetřit značné množství času (v některých případech až celý měsíc) tím, že naplánoval stovky inspekcí během několika minut. Místo rozesílání stovek, ne-li tisíců e-mailů inspektorům a auditorům může laboratorní tým UC Davis rozesílat pozvánky z nástroje Doodle 1:1 a nechat inspektory, aby si jednoduše vybrali termín, který jim nejlépe vyhovuje. Je to tak jednoduché.
Proč je Doodle tou správnou platformou pro plánování schůzek pro UC Davis
Doodle si poradí s jakoukoli schůzkou, kterou potřebuješ naplánovat – ať už jde o skupinové schůzky, schůzky jeden na jednoho nebo jakoukoli kombinaci schůzek a akcí. Právě taková flexibilita je potřebná k překonání jakékoli výzvy při plánování. A tato flexibilita přesahuje rámec typu schůzky, kterou potřebuješ naplánovat – je také nedílnou součástí procesu zasílání pozvánek.
Doodle má výkon a flexibilitu, díky nimž pomáhá UC Davis každoročně naplánovat stovky laboratorních inspekcí a sladit rozvrhy tisíců zaneprázdněných výzkumníků.
Příklady použití: externí zainteresované strany, individuální schůzky