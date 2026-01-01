University of South Carolina zjednodušuje plánování pro vyučující díky aplikaci Doodle
Skloubení pedagogické a administrativní činnosti na University of South Carolina.
Chceš svůj čas využít ještě lépe? Prober to s odborníkem z týmu Doodle.
Simon Tarr, profesor mediálního umění a ředitel bakalářského studia, se podělil o to, jak využívá Doodle ke správě svého nabitého kalendáře schůzek a jak mu Doodle pomáhá vyhradit si čas na vlastní akademickou práci.
Zjednoduš si složité akademické rozvrhy s aplikací Doodle
Stejně jako většina akademických pracovníků musí i profesor Tarr zvládat celou řadu rolí a povinností. Kromě výuky a konzultačních hodin musí skloubit administrativní povinnosti, řídit mimoškolní iniciativy, jako je například „maker space“ provozovaný studenty, a najít si čas na vlastní výzkum.
Kalendáře jeho kolegů jsou stejně pečlivě naplánované. Před zavedením Doodle bylo najít čas na schůzku opravdovou výzvou.
„Akademici jsou opravdu typickým příkladem lidí, pro které je Doodle jako stvořený, protože pokud mají všichni stejnou pracovní dobu od devíti do pěti, stačí jen propojit kalendáře v Excelu nebo v Exchange.“
Stanov si hranice a vyvaž výuku s výzkumem
Profesionální akademici musí balancovat na tenké hranici mezi tím, aby byli k dispozici svým studentům, a tím, aby zůstali ve svých oborech relevantní díky četbě a výzkumu. Pro profesora Tarra je klíčové vyhradit si časové bloky pro vlastní výzkum. Naštěstí Doodle nabízí celou řadu nástrojů, od skupinových anket a schůzek 1:1 až po rezervační stránku, které ti umožní znovu převzít kontrolu nad svým časem tím, že omezíš svou dostupnost pro schůzky.
Ulehči si plánování se studenty
Konzultační hodiny jsou v zásadě skvělé. Ale když se studentům aktivně věnuješ, pár hodin týdně ne vždy stačí na podporu, kterou potřebují. Ať už plánuješ workshopy, sezení se zpětnou vazbou nebo skupinové kritiky, domlouvání termínů se studenty může být komplikované. Vyhni se zmatkům a zdlouhavé e-mailové korespondenci díky nástroji Doodle 1:1 a rezervační stránce.
Příklady použití: Schůzky, individuální rozhovory, týmové porady, akce, workshopy, externí partneři