S Doodle vždy najdeš ideální termín schůzky
Pro mnoho profesionálů může být nalezení termínu schůzky, který vyhovuje potřebám a očekáváním všech, téměř nemožné. Často se stává, že se s několika lidmi dohadujete, abyste našli termín, který vyhovuje všem. Toto dohadování často zabírá drahocenný čas a způsobuje zbytečný stres, což může negativně ovlivnit produktivitu a morálku týmu.
Díky softwaru Doodle pro hledání vhodného termínu budeš moci domluvit schůzky, které vyhovují všem zúčastněným. A co víc, tvoji kolegové ti poděkují za to, že jsi jim ulehčil den. A není to jen pro schůzky – Doodle nabízí také přihlašovací listinu pro akce a webináře, díky kterému můžeš snadno nastavit limit míst a spravovat registrace. Až se tě budou ptát, jak jsi to udělal, nezapomeň jim říct „Doodle“.
Od schůzek po spolupráci…
Ať už připravuješ jednoduchou schůzku jeden na jednoho nebo rozsáhlou spolupráci v rámci celé firmy, nástroje Doodle pro koordinaci termínů ti s tím pomohou.
Je navržen s ohledem na týmy jakékoli velikosti a nabízí efektivní řešení pro plánování až pro 10 000 lidí. Ať už je tvoje organizace jakkoli složitá nebo tvůj tým jakkoli rozptýlený, Doodle se přizpůsobí tvým potřebám. Pokud potřebuješ pomoc s náborovými schůzkami, jako jsou pohovory, Doodle ti může pomoci. Pokud potřebuješ najít termín pro zasedání představenstva, Doodle to také zvládne.
Pořádáš workshop nebo školení? Díky přihlašovací listině si účastníci mohou rezervovat místo, než se naplní kapacita.
Díky nástrojům pro koordinaci harmonogramů může Doodle pomoci i freelancerům, pedagogům a neziskovým organizacím dosáhnout co nejlepší organizace. Od technologií přes zdravotnictví a finance až po vzdělávání – každé odvětví využívá Doodle k udržení rozvrhů pod kontrolou. Díky této univerzálnosti je Doodle preferovanou platformou pro plánování napříč mnoha odvětvími a profesemi.
S Doodle budeš moci rychle a snadno plánovat schůzky bez ohledu na to, v jakém odvětví působíš. Funguje to skvěle také bez ohledu na to, jaké máš pracovní prostředí: tradiční, na dálku nebo hybridní.
I když máš zaměstnance nebo partnery po celém světě, software Doodle pro hledání vhodného termínu najde ideální čas pro všechny zúčastněné. Automaticky zohledňuje časová pásma, díky čemuž je globální spolupráce plynulá a bezproblémová.
Je to také snadné na používání
Všichni jsme už viděli nástroje pro koordinaci harmonogramů, které vypadají, jako by byly určeny výhradně pro raketové inženýry. U Doodle tomu tak není.
Díky tomu je plánování tak snadné, že to zvládne každý. No, možná ne úplně malé dítě, ale rozhodně každý profesionál. Rozhraní Doodle je velmi intuitivní a snadno se používá. Díky nástrojům, jako je rezervační stránka a schůzky 1:1, je hledání volného termínu hračka. Můžeš také přidat vlastní otázky, aby klienti mohli sdělit, na co by se rádi zaměřili, a nastavit připomenutí, abys omezil počet neúčasti.
I když pracuješ v týmu, každý má možnost rychle a efektivně naplánovat schůzky. To znamená, že ty a tvoji kolegové budete trávit méně času dohadováním se o termínech schůzek a více času skutečným plněním vašich cílů.
Naplánovat schůzku pro celou firmu může být tak náročné, že se to může zdát téměř nemožné. Dobrou zprávou je, že Doodle a jeho sada nástrojů pro koordinaci termínů jsou tu, aby ti pomohly.
Klíčem je jednotnost značky: Software Doodle pro hledání vhodného termínu ti umožňuje přidat logo tvé společnosti ke všem pozvánkám, díky čemuž externí pozvaní snadno rozpoznají své pozvánky v přeplněné doručené poště. Díky snadnému použití a užitečným nástrojům může Doodle pomoci tvé velké firmě fungovat mnohem hladčeji.
Jak přesně tedy Doodle pomáhá?
Jednou z nejužitečnějších funkcí, které Doodle nabízí, jsou skupinové ankety. Stačí přejít na stránku Skupinové ankety, spustit anketu a uvidíš, jak rychle se naplánuje vaše příští schůzka.
Pošli anketu komukoli, koho chceš pozvat, sleduj, kdo již odpověděl, a poté naplánuj schůzku. Doodle automaticky rozešle pozvánky do kalendáře všem, kteří odpověděli. Voila! Plánování v té nejlepší podobě.
Rezervační stránka je další výkonný nástroj, který ti umožňuje přijímat rezervace přímo do tvého kalendáře a sdílet odkaz s kýmkoli chceš. Je také propojená se Stripe, takže můžeš inkasovat platby, když si u tebe lidé rezervují termín, čímž proměníš svůj čas na výdělek a snížíš počet neúčasti.
Navíc můžeš pracovat chytřeji, ne tvrději. Nastavení kapacity na rezervační stránce ti umožní nastavit pracovní dobu a omezit počet rezervací za den. V závislosti na tvých potřebách je Doodle k dispozici zdarma, přičemž plány Premium odemykají další možnosti přizpůsobení, integrace a kontroly.
Doodle se integruje s mnoha nástroji, díky čemuž je snadné udržet si pořádek. Propoj všechny své oblíbené aplikace pro videokonference, včetně Zoom, Google Meet nebo Webex. Doodle můžete také propojit se Zapierem a automatizovat tak plánování, nebo s Outlookem a plánovat přímo ze své doručené pošty. Tyto integrace eliminují manuální práci a zajišťují plynulý pracovní postup.
Díky Doodle a všem jeho funkcím – přizpůsobeným otázkám, připomínkám, výběru plateb a škálovatelným nástrojům pro jednotlivce, týmy a odvětví po celém světě – budeš plánovat chytřeji a v mžiku získáš zpět drahocenný čas.
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