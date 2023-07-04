Voor veel professionals is het bijna onmogelijk om een vergadertijd te vinden die aan ieders behoeften en verwachtingen voldoet. Je merkt al snel dat je met verschillende mensen heen en weer zit te mailen om iets te vinden dat in ieders agenda past. Dit heen-en-weer-gepraat kost vaak kostbare tijd en zorgt voor onnodige stress, wat een negatieve invloed kan hebben op de productiviteit en het moreel van het team.

Met de tijdplanningssoftware van Doodle kun je vergaderingen regelen die voor alle betrokkenen goed uitkomen. En nog beter: je collega’s zullen je dankbaar zijn dat je hun dag wat minder stressvol hebt gemaakt. En het is niet alleen voor vergaderingen – Doodle biedt ook een Inschrijflijst voor evenementen en webinars, waarmee je het aantal plaatsen kunt beperken en inschrijvingen makkelijk kunt beheren. Als ze je vragen hoe je dat hebt gedaan, zeg dan zeker: “Doodle”.

Van vergaderingen tot samenwerkingen…

Of je nu een eenvoudige een-op-een-gesprek Of het nu gaat om een grootschalige samenwerking binnen het hele bedrijf, met de tools van Doodle voor het afstemmen van agenda’s lukt het je zeker.

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Het is ontworpen voor teams van elke omvang en biedt efficiënte oplossingen voor het plannen van afspraken voor maximaal 10.000 mensen. Hoe complex je organisatie ook is of hoe verspreid je team ook zit, Doodle past zich aan jouw behoeften aan. Als je hulp nodig hebt bij wervingsgesprekken, zoals sollicitatiegesprekken, kan Doodle je helpen. Als je een tijdstip moet vinden voor een bestuursvergadering, regelt Doodle dat ook.

Organiseer je een workshop of training? Met de inschrijflijst kunnen deelnemers een plekje reserveren voordat de capaciteit vol is.

Het kan zelfs freelancers, docenten en non-profitorganisaties helpen om hun planning zo goed mogelijk op orde te krijgen met hun tools voor afstemming van afspraken. Van tech tot gezondheidszorg, van financiën tot onderwijs: elke sector gebruikt Doodle om de agenda’s op orde te houden. Door die veelzijdigheid is Doodle een populair platform voor afsprakenplanning in allerlei sectoren en beroepen.

Met Doodle kun je snel en makkelijk vergaderingen plannen, in welke branche je ook werkt. Het werkt ook prima, ongeacht je werkomgeving: traditioneel, op afstand of hybride.

Zelfs als je medewerkers of partners over de hele wereld hebt, vindt de tijdplanningssoftware van Doodle het perfecte tijdstip voor alle betrokkenen. Het houdt automatisch rekening met tijdzones, waardoor wereldwijde samenwerking soepel en zonder gedoe verloopt.

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Het is ook makkelijk in gebruik

We kennen allemaal wel van die tools voor het afstemmen van afspraken die eruitzien alsof ze speciaal voor raketwetenschappers zijn gemaakt. Dat geldt niet voor Doodle.

Het maakt het plannen zo makkelijk dat iedereen het kan. Nou ja, misschien niet een baby, maar zeker elke professional. De interface van Doodle is heel intuïtief en gebruiksvriendelijk. Met tools als de Boekingspagina en 1-op-1-afspraken is het makkelijk om een geschikt moment te vinden. Je kunt ook aangepaste vragen toevoegen, zodat klanten kunnen aangeven waar ze zich op willen richten, en herinneringen instellen om no-shows te voorkomen.

Zelfs als je in een team werkt, kan iedereen snel en efficiënt vergaderingen inplannen. Dit betekent dat jij en je collega’s minder tijd kwijt zijn aan gedoe over vergadertijden en meer tijd hebben om daadwerkelijk je doelen te halen.

Een vergadering plannen voor een hele onderneming kan zo’n hele klus zijn dat het bijna onmogelijk lijkt. Het goede nieuws is dat Doodle en zijn reeks tools voor afstemmingsplanning je daarbij helpen.

Merkconsistentie is essentieel: Met de tijdplanningssoftware van Doodle kun je je bedrijfslogo aan al je uitnodigingen toevoegen, waardoor externe genodigden hun uitnodigingen makkelijk kunnen herkennen in een overvolle inbox. Dankzij het gebruiksgemak en de handige tools kan Doodle ervoor zorgen dat je grote bedrijf een stuk soepeler draait.

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Hoe helpt Doodle dan precies?

Een van de handigste functies van Doodle is Groepspolls . Ga gewoon naar de pagina ‘Groepspolls’, start een stemming en kijk hoe snel je volgende vergadering wordt ingepland.

Stuur een poll naar iedereen die je wilt uitnodigen, houd bij wie er heeft gereageerd en plan dan die vergadering. Doodle verstuurt automatisch agenda-uitnodigingen naar iedereen die heeft gereageerd. Voilà! Planning op zijn best.

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De boekingspagina is nog een krachtige tool waarmee je rechtstreeks in je agenda afspraken kunt vastleggen en de link met wie je maar wilt kunt delen. De pagina is ook gekoppeld aan Stripe, zodat je betalingen kunt innen wanneer mensen bij je boeken. Zo zet je je tijd om in inkomsten en verminder je het aantal no-shows.

Bovendien kun je slimmer werken, in plaats van harder. Met de instellingen van Boekingspagina kun je je openingstijden instellen en het aantal boekingen per dag beperken. Afhankelijk van wat je nodig hebt, is Doodle gratis te gebruiken. Er zijn ook premiumabonnementen beschikbaar die je meer aanpassingsmogelijkheden, integraties en controle bieden.

Doodle kan met veel tools worden gekoppeld, waardoor je makkelijk georganiseerd blijft. Koppel al je favoriete apps voor videoconferenties, zoals Zoom, Google Meet of Webex. Je kunt Doodle ook koppelen aan Zapier om je planning te automatiseren, of aan Outlook om rechtstreeks vanuit je inbox afspraken in te plannen. Deze koppelingen zorgen ervoor dat je minder handmatig werk hoeft te doen en dat je workflow soepel verloopt.

Met Doodle en alles wat het te bieden heeft – vragen op maat, herinneringen, betalingsverwerking en schaalbare tools voor individuen, teams en sectoren over de hele wereld – plan je slimmer en win je in een oogwenk kostbare tijd terug.