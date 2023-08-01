Domlouvej schůzky kdekoli s aplikací Doodle pro plánování
Pokud jde o vytváření rozvrhů, domlouvání schůzek a organizování akcí, Doodle ti vše zjednoduší, u stolu i na cestách.
Ať už jsi mimo kancelář, ve vlaku cestou na důležitou schůzku, nebo si dáváš kávu za rohem, Doodle jde s tebou. Stáhni si bezplatnou aplikaci Doodle pro iPhone a Android, nebo otevři Doodle v prohlížeči telefonu. Tak či tak máš lidi, které potřebuješ, na jedno klepnutí. Začni a vytvoř anketu ještě dnes.
Plánuj a rezervuj schůzky v aplikaci Doodle nebo v prohlížeči
Doodle ti usnadní plánování na cestách, ať jsi kdekoli. Vyber si možnost, která ti nejvíc vyhovuje.
Pro plný mobilní zážitek si stáhni aplikaci Doodle. V obchodě App Store nebo na Google Play vyhledej „Doodle: Scheduling & Polls“. Přihlas se účtem, který už používáš na webu, nebo si v aplikaci vytvoř bezplatný účet. Telefon a počítač zůstanou synchronizované.
Dáváš přednost prohlížeči? Online nástroj Doodle pro vytváření anket funguje i na telefonech a tabletech.
Doodle je k dispozici pro iOS a Android. Podívej se, co právě probíhá, odhal kolizi v kalendáři a připoj se k hovoru jediným klepnutím.
Měj vše pod kontrolou s mobilní aplikací Doodle
Aplikace Doodle ti uspořádá den. Pohled „Today“ ukazuje, co se děje teď a co tě čeká dál, ze všech kalendářů, které propojíš: Google, Microsoft 365 a iCloud. Doodle tě na kolize upozorní dřív, než vejdeš na schůzku. K hovorům přes Zoom, Google Meet nebo Microsoft Teams se připojíš jedním klepnutím. Pošli skupinovou anketu, zarezervuj vítězný termín a sdílej svou rezervační stránku přímo z telefonu.
Doodle je k dispozici pro iOS a Android. Podívej se, co právě probíhá, odhal kolizi v kalendáři a připoj se k hovoru jediným klepnutím.
Přejdi na Doodle Pro a plánuj ještě pohodlněji
Aplikace je součástí každého plánu Doodle, včetně plánu Free. Plán Pro odstraní reklamy a přidá neomezený počet skupinových anket a rezervačních stránek, odkazy na schůzky v Microsoft Teams, uzávěrky anket a připomínky. Na vyšší plán přejdeš přímo v aplikaci. Pracuješ v týmu? Plán Team přidává Admin Console a rezervační stránky s více hostiteli. Lidé, které pozveš, si mohou termín zarezervovat i bez účtu Doodle.
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