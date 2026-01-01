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iOS a Android
Stejně plynulý zážitek.
Každý kalendář
Google, Microsoft 365 a iCloud.
Jedním klepnutím
Okamžité akce na dosah ruky.
JAK TO FUNGUJE
Zkontroluj si den, odhal kolize, jdi dál.
Aplikace Doodle v telefonu zobrazuje všechny kalendáře, které propojíš, a uspořádá ti den, takže ať už jsi na cestě do práce, mezi schůzkami nebo na schůzce, další rozhodnutí je na dosah jednoho klepnutí.
KROK 1
Prohlédni si dnešek
Přehled Dnes ukazuje tvé schůzky, úkoly a volný čas popořadě ze všech kalendářů, které propojíš. Přejeď prstem na zítřek nebo vyber libovolné datum.
KROK 2
Odhal kolizi
Pokud se schůzky překrývají, Doodle je v daný den označí a ukáže, kolik jich koliduje. Otevři kolizi a vyber, co se posune.
KROK 3
Jednej přímo ze schůzky
Otevři jakoukoli schůzku a uvidíš, kdo přijde. Dej vědět, že se opozdíš, uprav podrobnosti nebo se připoj k hovoru.
Proč je to důležité
Den se mění rychleji, než stihneš sednout k notebooku.
Schůzky se přesouvají, mění se místnosti a objeví se kolize mezi dvěma jinými schůzkami. Zjistíš to na svém telefonu a právě tam by mělo být i řešení.
30%
Pracují z mobilu cestou do práce
Podle průzkumu společnosti Adobe, do kterého se zapojilo 1 000 zaměstnanců v USA, 30 % z nich pracuje na mobilu během cesty do práce a 29 % při osobních schůzkách. [1]
34%
Nemají aplikace potřebné k práci na mobilu
Společnost Adobe zjistila, že 42 % lidí brzdí omezená funkčnost softwaru v jejich telefonu a 34 % to, že jim chybí aplikace, které potřebují. [1]
70%
považuje mobilní nástroje za důležité. Spokojeno je jen 53 %
Průzkum Harris Poll z roku 2026, do kterého se zapojilo 2 208 amerických hodinových pracovníků, zjistil, že mobilní nástroje považuje za důležité 70 % z nich, zatímco pouze 53 % je spokojeno s tím, co mají. [2]
TVŮJ DEN
Co je teď, co bude dál
Karta „Now“ je v horní části pohledu „Today“: ukazuje schůzku, na které právě jsi, a zbývající čas, případně volný čas před další schůzkou. Sekce „Upcoming“ ukazuje, co následuje, včetně časových rezerv a času na soustředění jako součásti dne.
- Karta „Now“ se zbývajícím časem a tím, co bude dál
- Schůzky, úkoly a celodenní události v jednom seznamu
- Libovolný den z pruhu s daty nebo z výběru data
KOLIZE
Dvě schůzky, jeden termín. Vyřeš to ještě předtím, než tam vejdeš.
Překryvy se zobrazují přímo v daném dni, včetně počtu kolizí a toho, co máš odmítnuté. Otevři kolizi a rozhodni, co se přesune.
- Kolize označené v pohledu „Today“ i u každé schůzky
- Překrývající se schůzky porovnané v jednom zobrazení
- Odmítnutí nebo přeplánování přímo z telefonu
SCHŮZKY
Změň schůzku několika klepnutími
Otevři schůzku a podívej se na místnost, odkaz a na to, kdo potvrdil účast. Uprav čas nebo podrobnosti, přidej účastníky nebo schůzku odmítni.
- Účastníci a jejich odpovědi na první pohled
- Čas, místo, opakování a poznámky upravíš i na cestách
- Zpráva o zpoždění odeslaná přímo ze schůzky
hovory
Připoj se k hovoru jedním klepnutím
Odkazy na videohovory Doodle, Zoom, Microsoft Teams a Google Meet se otevírají přímo ze schůzky.
- Připoj se z pohledu „Today“ nebo přímo ze schůzky
- Vestavěné videohovory Doodle
- Odmítnuté schůzky se skryjí, takže den zůstane přehledný
CO ZÍSKÁŠ
Co dnes Doodle na mobilu umí
Nyní k dispozici pro iPhone a Android.
Přehled Dnes a karta Teď
Tvůj den v přehledu, s aktuálními událostmi nahoře.
- K dispozici již nyní
Nadcházející události a výběr data
Co tě čeká dnes – a jakýkoli jiný den na jedno klepnutí.
- K dispozici již nyní
Detekce konfliktů
Překrývající se schůzky jsou v daný den označeny a jejich vyřešení je na dosah jednoho klepnutí.
- K dispozici již nyní
Podrobnosti o schůzce a úpravy
Účastníci, odkazy, místo konání a poznámky – vše lze upravovat přímo z telefonu.
- K dispozici již nyní
Připoj se k hovorům
Videohovory Doodle, Zoom, Google Meet a Microsoft Teams přímo ze schůzky.
- K dispozici již nyní
Aplikace pro iOS
Tvůj den i na iPhonu, z App Store.
- K dispozici již nyní
Funguje s nástroji, které tvůj tým už používá
Často kladené otázky
Ano. Aplikace Doodle je k dispozici v App Store pro iPhone a na Google Play pro Android.
PŘÍLOHA
|Údaj
|Co měří
|Období · základ
|30 % / 34 %
|Američtí zaměstnanci, kteří pracují z mobilu během dojíždění a nemají v mobilu potřebné aplikace
|[1] Adobe Acrobat, Průzkum problémů s mobilními technologiemi, 2026 · 1 000 zaměstnanců na plný úvazek v USA
|70 % / 53 %
|Hodinoví pracovníci, kteří považují mobilní nástroje za důležité, a ti, kteří jsou s nimi spokojeni
|[2] Průzkum Harris Poll pro DailyPay, září 2026 · 2 208 amerických zaměstnanců placených hodinově
[1] zahrnuje také údaje 29 % a 42 % ze stejného průzkumu. Všechna čísla na této stránce pocházejí z nezávislých, zveřejněných výzkumů. Úplné odkazy najdeš v tabulce.
Vezmi si den s sebou.
Stáhni si Doodle pro iOS a Android ještě dnes.