Doodle - Your partner in time
Každá generace dostane jednu šanci nově definovat některé ze základních lidských omezení. Naše generace nově definuje čas.
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Tisk a média
Doodle, který vznikl v roce 2007 jako nástroj na plánování, je dnes partnerem pro tvůj čas: pomáhá týmům domlouvat se mezi sebou, spolupracovat napříč kalendáři a chránit hodiny, na kterých záleží nejvíc.
Nejnovější zprávy
Každá generace dostane jednu šanci nově definovat některé ze základních lidských omezení. Naše generace nově definuje čas.
|Datum
|Zdroj
|Titulek
|Médium nebo formát
|Jazyk
|Odkaz
|23. 10. 2026
|V médiích
|Arbeitszeit gestalten ist Führungsaufgabe
|Personalmagazin
|DE
|Přečíst článek (otevře se na nové kartě)
|15. 10. 2026
|V médiích
|Meetings gelten als billig, sichtbar und karrierefördernd
|Management + Führung
|DE
|Přečíst článek (otevře se na nové kartě)
|8. 10. 2026
|Od společnosti Doodle
|Doodle - Your partner in time
|Video
|EN
|Přehrát video (otevře se na nové kartě)
|16. 9. 2026
|V médiích
|Top SaaS vendors on Ramp
|Ramp
|EN
|Přečíst článek (otevře se na nové kartě)
|16. 6. 2026
|V médiích
|Doodle CEO Christian Fielitz: How to Scale Your Business
|Vlad Kachur Show
|EN
|Přečíst článek (otevře se na nové kartě)
Arbeitszeit gestalten ist Führungsaufgabe
Meetings gelten als billig, sichtbar und karrierefördernd
Doodle - Your partner in time
Top SaaS vendors on Ramp
Doodle CEO Christian Fielitz: How to Scale Your Business
Zobrazeno 1 až 5 z 18
Tiskové materiály
Stáhni si celý balíček, nebo si níže vyber soubory, které potřebuješ.
Loga, barvy, typografie a pravidla, díky kterým Doodle ve svém layoutu umístíš správně.Stáhnout materiály značky (otevře se na nové kartě)
Snímky obrazovky, mockupy a fotky produktu, které ho ukazují tak, jak ho uvidí tví čtenáři.Stáhnout ukázky produktu (otevře se na nové kartě)
Portréty našeho vedení a fotky týmu a kanceláří, schválené pro redakční použití.Stáhnout fotografie (otevře se na nové kartě)
O společnosti Doodle
S aplikací Doodle si lidé i týmy koordinují čas na jednom místě. Najdou termín, který vyhovuje celé skupině, nechají klienty a kolegy rezervovat si u nich čas přímo, chrání si čas na soustředění a mají přehled o celém nadcházejícím týdnu. Doodle se o koordinaci postará na pozadí, takže lidé mohou věnovat svůj čas rozhovorům a práci, na kterých záleží nejvíc. Doodle sídlí v Curychu a každý měsíc ho používá 30 milionů lidí.
Náš produkt
Od společných rozhodnutí po rezervace klientů: tyto funkce za tebe vyřeší domlouvání.
Navrhni pár možností a nech všechny hlasovat, ať celá skupina najde termín, který vyhovuje.Zjistit víc o funkci Skupinové ankety
Jednou nasdílej svou dostupnost a nech klienty i kolegy zarezervovat termín, který sedí oběma stranám.Zjistit víc o funkci Rezervační stránky
Spravedlivě rozděluj schůzky v týmu.Zjistit víc o funkci Round Robin
Tvůj den přehledně v jednom zobrazení.Zjistit víc o funkci My Time
Nabídni termíny, na které se lidé mohou sami zapsat, od konzultačních hodin po třídní schůzky.Zjistit víc o funkci Přihlašovací listina
Udrž si čas na soustředění volný, aby hodiny pro hlubokou práci zůstaly tvoje.Zjistit víc o funkci Protect
Kontakt pro média
Ozvi se našemu komunikačnímu týmu anglicky nebo německy.