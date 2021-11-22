Neustále dostáváme zpětnou vazbu od učitelů a profesorů o tom, jak moc mají Doodle rádi a jak je pro ně užitečný. Tady je pár našich oblíbených tipů!
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Individuální schůzky
Mnoho učitelů a profesorů používá Doodle k plánování individuálních schůzek se svými studenty. Je to jednoduché. Vytvoř anketu se všemi dostupnými 15–30minutovými časovými úseky a pošli ji svým studentům. V anketě můžeš nastavit omezení, aby každou možnost bylo možné vybrat pouze jednou, a tak se vyhnete dvojím rezervacím. Anketu lze také skrýt, aby jména a volby všech účastníků zůstaly anonymní. Vytvoř anketu v Doodle a nechte, aby se tyto individuální schůzky naplánovaly samy. Pokud máte opakující se schůzky, stačí anketu zduplikovat a znovu použít stejné e-mailové adresy. To je ale úspora času!
Hlasování ve třídě
Pokud například potřebuješ provést hlasování v celé třídě, abys zjistil nejlepší den pro školní výlet, můžeš rozeslat anketu se všemi možnostmi a nechat studenty rozhodnout. Pokud využiješ funkci skryté ankety, můžeš eliminovat jakékoli zkreslení. Ankety o termínech jsou skvělým způsobem, jak společně přijímat rozhodnutí.
Týmová práce
Pokud se všichni potřebují sejít kvůli skupinovým projektům, bezplatné textové ankety jsou tou nejlepší volbou. Vytvoř možnosti jako Skupina 1, 2 atd. a nech každého, ať si vybere sám. Nezapomeň nastavit limity, aby skupiny nebyly příliš velké! Seznam si také můžeš vytisknout nebo exportovat jako soubor Excel a mít tak všechny informace na papíře.
Toto je jen několik příkladů toho, jak se Doodle využívá ve výuce. Doufáme, že ti poskytly trochu inspirace pro kreativní plánování a hlasování ve třídě.
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