We krijgen steeds weer reacties van leraren en docenten over hoe geweldig ze Doodle vinden en hoe handig het voor hen is. Hier zijn een paar van onze favoriete tips!

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Eén-op-één-gesprekken

Veel docenten en professoren gebruiken Doodle om één-op-één-afspraken met hun studenten in te plannen. Het is heel simpel. Maak een poll aan met alle beschikbare tijdvakken van 15 tot 30 minuten en stuur die naar je studenten. Je kunt in de poll instellen dat elke optie maar één keer gekozen mag worden, zodat je dubbele boekingen voorkomt. De poll kan ook verborgen worden gehouden, zodat de namen en keuzes van iedereen anoniem blijven. Maak een Doodle-poll aan en laat die één-op-één-afspraken zichzelf plannen. Als je terugkerende afspraken hebt, kun je de poll gewoon dupliceren en dezelfde e-mailadressen opnieuw gebruiken. Wat een tijdbesparing!

Stemmen in de klas

Als je bijvoorbeeld een enquête voor de hele klas moet houden om de beste dag voor een schooluitstapje te bepalen, kun je een enquête met alle opties versturen en de leerlingen laten beslissen. Als je de functie voor verborgen enquêtes gebruikt, kun je eventuele vooringenomenheid voorkomen. Enquêtes zijn een geweldige manier om gezamenlijk beslissingen te nemen.

Teamwork

Als iedereen bij elkaar moet komen voor groepsprojecten, zijn open tekst-stemmingen de beste manier. Maak opties aan zoals Groep 1, 2, enz. en laat iedereen zelf kiezen. Vergeet niet om limieten in te stellen, zodat de groepen niet te groot worden! Je kunt de lijst ook afdrukken of exporteren als Excel-bestand, zodat je alle informatie op papier hebt staan.

Dit zijn maar een paar voorbeelden van hoe Doodle in de klas wordt gebruikt. We hopen dat ze je wat inspiratie hebben gegeven voor creatieve planning en enquêtes in de klas.