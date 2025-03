Vi får hele tiden feedback fra lærere og professorer om, hvor meget de er glade for Doodle, og hvor nyttigt det er for dem. Her er et par af vores yndlingstips!

En-til-en-aftaler

Mange lærere og professorer bruger Doodle til at planlægge individuelle møder med deres studerende. Det er ganske enkelt. Opret en afstemning med alle de tilgængelige tidsrum på 15-30 minutter, og send den ud til dine studerende. Du kan sætte en grænse på afstemningen, så hver mulighed kun kan vælges én gang, så du undgår dobbeltbookinger. Afstemningen kan også skjules for at holde alles navne og valg anonymt. Opret en Doodle-afstemning, og lad de individuelle møder planlægge sig selv. Hvis du har tilbagevendende møder, kan du blot duplikere afstemningen og genbruge de samme e-mailadresser. Sikke en tidsbesparelse!

Afstemning i klasseværelset

Hvis du skal lave en afstemning i hele klassen for at finde den bedste dag til f.eks. en ekskursion, kan du sende en afstemning med alle mulighederne ud og lade eleverne bestemme. Hvis du bruger den skjulte afstemningsfunktion, kan du fjerne enhver form for fordomme. Afstemninger om datoer er en fantastisk måde at træffe beslutninger i fællesskab.

Teamwork

Hvis alle skal samles om gruppeprojekter, er fritekst-afstemninger den bedste måde at gå til værks på. Opret muligheder som Gruppe 1, 2 osv., og lad alle vælge deres egen. Glem ikke at sætte grænser, så grupperne ikke ender med at blive for store! Du kan også udskrive listen eller eksportere den som en excel-fil, så du har alle oplysningerne på papir.

Dette er blot nogle få eksempler på, hvordan Doodle anvendes i klasseværelset. Vi håber, at de har givet dig lidt inspiration til kreativ planlægning og afstemning i klasseværelset.