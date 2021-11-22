S koncem pandemie COVID-19, který je snad již na dohled, bude fascinující sledovat, jak se svět přizpůsobí takovému období nepokojů a převratných změn. Vrátíme se všichni ke svému životu před COVID-19, nebo představuje pandemie zlomový okamžik?
Není potřeba kreditní karta
Je pochybné, zda se na dezinfekci na ruce nebo roušky ještě někdy budeme dívat stejně jako dřív. Možnost najíst se v restauraci, nakupovat v kamenném obchodě nebo poslat děti do skutečné školy už nikdy nebudeme brát jako samozřejmost. Ale co práce? Zmizel 40hodinový pracovní týden v kanceláři nadobro?
Zdá se, že ano. I společnosti, které dříve umožňovaly jen malou nebo žádnou flexibilitu v práci z domova, si uvědomily výhody toho, když umožní zaměstnancům pracovat na dálku nebo alespoň umožnit jim zvolit si, kdy je pro ně nejúčinnější pracovat v kanceláři. V současné době pracuje na dálku necelá polovina Američanů, ačkoli návrat na pracoviště nepochybně začal. Výzkumy však naznačují, že počet Američanů pracujících výhradně na dálku se po pandemii zvýší o neuvěřitelných 87 %, přičemž ještě vyšší procento z nich bude mít větší flexibilitu v rozvrhu a místě výkonu práce.
Zpočátku, když se po celém světě začaly zavádět lockdowny, musely organizace rychle přizpůsobit své systémy, nástroje a postupy, aby vyhovovaly zaměstnancům pracujícím na dálku. Nyní už výzvou není to, jak vytvořit prostředí, ve kterém zaměstnanci na dálku mohou stále vykonávat svou práci, ale jak vytvořit prostředí, ve kterém se jim bude dařit.
Úsvit digitálního pracovního prostoru
Fyzický pracovní prostor bereme jako samozřejmost: stoly, monitory, kávovar, zasedací místnosti. Aby mohly být firmy i jednotlivci vysoce produktivní, musíme jim také poskytnout pracovní prostor, ve kterém se jim bude dařit. Je zásadní, aby se společnosti při tom nesnažily pouze nahradit fyzické nástroje virtuálními ekvivalenty, ale aby přehodnotily celý zážitek z perspektivy práce na dálku.
Výběr sady nástrojů pro produktivitu a nástrojů pro spolupráci je klíčové pro vytvoření úspěšného digitálního pracovního prostoru. Ale jak si z takového množství řešení vybrat ta správná?
Zaměř se nejprve na faktory zvyšující produktivitu. I když jsou některé nástroje příjemným doplňkem nebo mohou zaměstnancům navodit pocit, že dostávají tu nejnovější a nejlepší aplikaci pro práci, měl bys při zavádění nástrojů projevit bezohlednost ve stylu Terminátora a vybírat pouze ty, které podpoří podnikání nebo zvýší efektivitu zaměstnanců.
Terminátor byl nemilosrdně efektivní, ale na večírcích s ním nebyla žádná legrace. Jakmile určíš, jaký typ nástroje potřebuješ, vyber si řešení s nejlepším uživatelským zážitkem – takové, které budou tvoji zaměstnanci rádi používat.
Promysli si všechny způsoby, jakými tvoji zaměstnanci komunikují. I když máme tendenci přemýšlet spíše o těch známějších nástrojích, jako jsou aplikace pro spolupráci a nástroje pro řízení projektů, co se stane, když zaměstnancům najednou přestanou fungovat notebooky? Je těžké být produktivní, když nemáš přístup ke své práci, a nemůžeš přece poslat Davea z IT, aby letěl přes půl světa a vyřešil problémy s hesly. Software pro vzdálený přístup by v tomto případě mohl být klíčovým řešením. Jaké další problémy by mohly způsobit zastavení činnosti vašich oddělení?
Nástroje, které lze snadno integrovat, přispějí k větší spokojenosti a produktivitě zaměstnanců i k lepšímu fungování digitálního pracovního prostředí. Díky integraci zaměstnanci ušetří čas a námahu spojenou s přepínáním mezi aplikacemi, což, jak se ukázalo, narušuje soustředění a pracovní rytmus více, než si manažeři uvědomují.
Nejlepší nástroje pro zvýšení produktivity jsou nakonec jednoduché, fungují na principu „plug-and-play“, ale lze je přizpůsobit potřebám každého zaměstnance nebo týmu. Například Doodleova Admin Console umožňuje manažerům a správcům vytvářet různé úrovně oprávnění a přiřazovat různé funkce různým skupinám. Každý zaměstnanec dostane přesně ten nástroj pro plánování schůzek, který potřebuje, a nic víc.
Síla zvyku
Ačkoli technologie bezpochyby podporuje produktivitu, být skutečně úspěšným a efektivním zaměstnancem na dálku je také otázkou rozvíjení osobních návyků a překonávání překážek. Ačkoli aplikace a nástroje mohou tyto návyky podporovat, nemohou je (zatím) zcela nahradit.
Vytvoř si rozvrh a drž se ho. Tvůj rozvrh není jen otázkou tvých pracovních hodin, ale měl by zahrnovat i prvky jako ranní rituál a snažit se optimalizovat tvůj pracovní den. Pokud máš například ráno nejvíce energie, možná bys mohl vytvořit rezervovatelný kalendář, abys přijímal náročné schůzky s klienty pouze mezi snídaní a obědem. Zamysli se nad tím, jak vypadá tvůj nejlepší a nejproduktivnější den, a využij nástroje, které máš k dispozici, abys ho mohl prožívat co nejčastěji.
Bob Dylan, AC Cobra, fish and chips… někdy jsou klasiky prostě nejlepší. Osvědčenou klasikou v oblasti produktivity je seznam úkolů a ať už jde o pero a papír nebo aplikaci pro více zařízení, seznam úkolů je spolehlivý jako vždy. Pár tipů: Místo toho, abys svůj seznam zaplnil nekonečným seznamem ambicí, vyber si každý den tři úkoly, které musíš udělat, a soustřeď se na ně, než se pustíš do čehokoli jiného. Jdi ještě o krok dál a řiď se radou Briana Tracyho z knihy „Sněz tu žábu“ – nejnáročnější úkol vyřešte hned jako první a zbytek pracovního dne už zvládnete hravě.
Udělej si čas, abys se stal mistrem v používání nástrojů, které máš k dispozici, a osvoj si nejnovější funkce. Pár hodin učení teď ti v budoucnu pravděpodobně ušetří desítky hodin. Pokud tvoje firma používá Doodle a ty například trávíš více než 10 minut týdně organizováním svého rozvrhu, téměř jistě to děláš špatně. Dopřej si úsporu času.
Není možné být produktivní každou hodinu pracovního dne. Přestávky, ať už krátké oddechy nebo delší pauzy, jsou nezbytné pro maximalizaci produktivity. Výzkumy naznačují, že v průměru 52 minut práce následovaných 17 minutami odpočinku vedou k nejlepším výsledkům, zatímco mnozí z nejslavnějších podnikatelů a obchodních osobností světa přísahají na procházky v polední přestávce, dlouhé obědy nebo krátká cvičení.
Společnosti mohou organizovat (virtuální) workshopy nebo školení zaměřené na produktivitu, aby zvýšily povědomí zaměstnanců pracujících na dálku o nejnovějších trendech a nástrojích v oblasti produktivity, které mohou pomoci zlepšit morálku i efektivitu organizace. Pomáhá také, když vedoucí pracovníci sdílejí svou ranní rutinu nebo vysvětlují, proč jsou jejich procházky v polední přestávce či odpolední meditační sezení klíčovou součástí jejich dne. Role
Vytváření vzorů je pro zaměstnance lepším příkladem k následování než pouhé vydávání prázdných prohlášení o firemní kultuře.
Závěrečná analýza
Peter Drucker je téměř jistě nejčastěji citovanou osobností v oblasti podnikání a managementu, ale to proto, že přišel s několika naprosto geniálními výroky, které dokážou shrnout obchodní strategii do jedné věty. Jeho nejdůležitější je pravděpodobně: „Co nelze změřit, nelze zlepšit.“ To platí i pro produktivitu zaměstnanců.
Měření produktivity organizace může být náročné a nákladné, ale existují dva způsoby, jak se s tímto problémem mohou vypořádat všechny firmy:
Podívej se na situaci z nadhledu a zhodnoť, jak si společnost vede. Obecně řečeno, jde podnikání dobře? A konkrétněji, vyvíjejí se ukazatele jako NPS, průzkumy angažovanosti zaměstnanců a hodnocení zaměstnanců správným směrem?
Ponoř se po pás do datových zákopů. Všechny platformy a nástroje, které tvoří tvůj digitální pracovní prostor, by měly mít robustní back-endy, které ti umožní analyzovat trendy v používání a chování zaměstnanců. Například Doodleova Admin Console umožňuje správcům generovat okamžité přehledy s podrobnými informacemi o tom, jak a kdy členové týmu Doodle využívají. To nejen zajišťuje, že se vám investice do platformy vyplatí, ale odhaluje také trendy, které vám mohou pomoci dále optimalizovat způsob, jakým podnikáte.
Tak to bys měl mít. Práce na dálku nemusí být jen chudým příbuzným práce v kanceláři. Existuje spousta výzkumů , které naznačují, že práce na dálku je přinejmenším stejně efektivní jako práce v kanceláři, ne-li dokonce efektivnější. Musí se však provádět správně a promyšleně – a to jak ze strany zaměstnance, tak ze strany organizace. Řiď se těmito tipy a vy i vaše organizace se v mžiku stanete profesionály v oblasti produktivity.
Kromě toho, že je důležité co nejlépe využít práci na dálku, je také důležité pochopit rozdíl mezi interními a externími schůzkami. Podívej se na naše tipy zde.
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