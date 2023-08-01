Nejlepší bezplatný software pro plánování, jaký existuje
Doodle je nejlepší bezplatný software pro plánování schůzek , jaký kdy najdeš. Nevěř jen nám, poslechni si více než 30 milionů lidí po celém světě, kteří každý měsíc.
S Doodle můžeš organizovat schůzky a akce s kolegy, klienty, týmy, přáteli a rodinou. Zbav se komplikovaných e-mailových konverzací a popsaných kousků papíru. Doodle ti nabízí online plánovací ti umožní vytvářet rychlé ankety , ve kterých může každý pozvaný hlasovat pro termín (nebo termíny), kdy se může setkat. Během několika minut porovnáš rozvrhy všech a určíš nejlepší čas na setkání – bez ohledu na to, jak velká je skupina.
Bezplatný plánovací software Doodle nabízí funkce, které ti pomohou naplánovat jakýkoli druh schůzky a synchronizovat je s tvým online kalendář. Ke svému účtu Doodle můžeš propojit jakýkoli kalendářový software, který používáš, včetně Outlooku a Google. Zkus si pro svou příští schůzku vytvořit bezplatnou anketu Doodle a uvidíš, kolik času tím ušetříš.
Začni plánovat ještě dnes s Doodle
Doodle je jednoduchý a náš nástroj pro plánování zdarma ! Vytvoř anketu s vhodnými časovými možnostmi pro tvou schůzku, pošli ji účastníkům, ti hlasují a během několika minut budeš vědět, kdy se nejlépe sejít. K vytvoření ankety můžeš tento plánovací software využít zdarma. Tady je krátký návod krok za krokem, jak na to.
Vytvoř si bezplatnou anketu na Doodle kliknutím zde. Otevře se stránka pro vytvoření ankety. Na první stránce vyplň základní informace o tvém setkání. Patří sem tvé jméno, název setkání a místo konání. Pokud používáš videokonferenci, můžeš ji vybrat z rozbalovacího menu. Uveď případné poznámky, které chceš účastníkům poslat spolu s pozvánkou na setkání.
Vyber si časy, kdy máš čas, pomocí týdenního nebo měsíčního přehledu. Měsíční přehled se skvěle hodí, pokud chceš naplánovat opakující se schůzku.
S účtu Doodle Professionalmůžeš přidat řadu dalších funkcí, které vylepší tvůj průzkum. Je to skvělá aplikace pro plánování schůzek.
Nejlepší software pro plánování s účtem Pro
Pokud si u Doodle zaregistruješ profesionální účet, budeš moci synchronizovat adresář svého e-mailového účtu s Doodle, což ti ještě více usnadní zvát lidi k účasti v anketě. S placeným profesionálním účtem můžete dělat ještě více, například synchronizovat své online kalendáře s účtem. To znamená, že při nastavování nebo vyplňování ankety v Doodle nemusíte neustále přepínat mezi oběma aplikacemi. Začni ještě dnes!
Související obsah
- Plánování
Domlouvej schůzky kdekoli s aplikací Doodle pro plánováníDoba čtení: 2 min1 8, 2023
- Trendy
Doodle přidává funkci „reset admin link“, která ti pomůže spravovat anketuDoba čtení: 1 min22 11, 2021
- Trendy
Jak být produktivní při práci na dálkuDoba čtení: 4 min22 11, 2021