Propoj si svůj online kalendář s Doodle zdarma
Stále více lidí odkládá své papírové diáře a přechází na bezplatné online kalendáře, přístupné z telefonů, tabletů i počítačů. A je to pochopitelné. Možnost organizovat plánování schůzek online je v dnešní době nezbytné, aby se člověk někam dostal. Bezplatné kalendáře nabízí řada poskytovatelů, často s různými funkcemi a pro různé účely. Mnoho lidí využívá více platforem k organizaci svého pracovního, osobního i společenského života.
Ať už používáš jakýkoli kalendář, můžeš ho snadno přidat do Doodle pomocí funkce propojení kalendářů. Můžeš sjednotit všechny nejlepší bezplatné online kalendáře na jednom místě, kde na první pohled uvidíš, jaké máš závazky a kdy máš volno. S Doodle získáš širší přehled a budeš moci efektivně plánovat schůzky. Začni a vytvořte anketu ještě dnes.
Jak používat nejlepší bezplatné online kalendáře s Doodle
Doodle je také skvělou volbou pro uživatele, kteří již k organizaci svého pracovního či osobního života používají kalendářový software. S Doodle můžeš používat různé kalendářové aplikace, jako jsou Google, Office 365, Outlook a iCal. Tyto aplikace se s Doodle hladce integrují, což zvyšuje produktivitu a přináší větší přehlednost při organizování schůzek.
Jakmile si založíš bezplatný účet, můžeš v nastavení účtu propojit svůj kalendář. V rozevíracím menu v pravém horním rohu stránky vyber „účet“ a poté „kalendáře“. Níže uvidíš možnosti pro propojení kalendáře. Stačí si vybrat jednu z možností a poté zadat své přihlašovací údaje k účtu. Pokud nepoužíváte Google ani Microsoft, můžete přidat jiný kalendář prostřednictvím kanálu ICS.
Propojení kalendáře je způsob, jak ze svého účtu Doodle vytěžit maximum. Můžeš současně prohlížet všechny propojené kalendáře, a to jak při vytváření anket Doodle, tak při účasti v nich. Tím se eliminuje nutnost přepínání mezi aplikacemi.
Díky funkci propojení s kalendářem v Doodle máš vše na jednom místě, což ti při organizaci tvého rozvrhu přináší přehlednost a pohodlí.
Začni hned používat Doodle pro plánování
Nejprve vytvoř pozvánku na schůzku a v prvním kroku uveď název schůzky, místo konání a případné poznámky. Ve druhém kroku uvidíš své propojené kalendáře, když budeš do pozvánky na schůzku přidávat časové možnosti. Nejlepší je přidat několik časových možností, aby měli tvoji hosté nebo účastníci větší šanci najít si vhodný termín.
Ve třetím kroku můžeš přidat spoustu skvělých funkcí, které ti pomohou efektivněji spravovat schůzky. Pokud si předplatíš Doodle Professional , budeš mít k dispozici ještě více možností. Dokonči pozvánku a rozešli ji všem účastníkům. Nech je vybrat si termíny, které jim nejlépe vyhovují, a během několika minut budeš mít schůzku naplánovanou.
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