Kdo z nás už nezažil tento problém: klikneme v e-mailovém programu na tlačítko ODESLAT a v tu samou vteřinu si uvědomíme, že jsme poslali špatný odkaz nebo e-mail nesprávné osobě. Naše Doodle nám sdělili, že by uvítali ochranu před takovou chybou při rozesílání odkazů k účasti na naplánovaném hlasování.
S dnešním vydáním jsme vylepšili používání administrátorských odkazů Doodle. Do administrátorského panelu tvé ankety jsme nyní přidali funkci, díky které mohou organizátoři obnovit administrátorský odkaz. Takový nový administrátorský odkaz bude organizátorovi zaslán e-mailem, a to na adresu, která byla použita při vytváření ankety. Všichni uživatelé, kteří obdrželi původní odkaz pro správu, se budou moci ankety zúčastnit, ale nebudou ji moci spravovat.
Doufáme, že jsme našim uživatelům touto změnou pomohli, a přejeme ti příjemné Doodleování s nejjednodušším nástrojem pro plánování na světě.
Tvůj tým Doodle
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