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Senior manažer obsahového marketingu
Bobby Rae
Bobby, bývalý senior manažer obsahového marketingu ve společnosti Doodle, se s nadšením věnoval zkoumání budoucnosti práce, trendům v oblasti umělé inteligence a hledání chytrých způsobů, jak zvýšit produktivitu týmů.
Během svého působení ve společnosti Doodle pomohl proměnit blog v nepostradatelný zdroj tipů pro plánování, strategií pro úsporu času a osvědčených postupů pro schůzky. I když již ve společnosti nepracuje, jeho postřehy i nadále inspirují náš dnešní přístup k plánování.
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