Zpráva o stavu schůzek 2021
Aktualizováno: 27. 11. 2026
3 hlavní poznatky z naší zprávy o stavu schůzek
Jak se tedy schůzky v roce 2020 vlastně změnily? Jaký bude dlouhodobý dopad této změny? A mohlo by rok 2020 navždy změnit způsob, jakým se scházíme?
To jsou všechny otázky, na které se v této zprávě chystáme odpovědět.
Rok 2020 změnil naše životy v mnoha ohledech a způsob, jakým pracujeme, nebyl výjimkou. Po celém světě donutily celostátní lockdowny a cestovní omezení firmy vymýšlet nové způsoby, jak udržet podnik v chodu.
Naše zpráva „State of Meetings Report“ analyzovala více než 30 milionů schůzek rezervovaných přes Doodle v období od 1. ledna do 31. prosince a zde jsou tři věci, které byste měli vědět.
Virtuální schůzky jsou na vzestupu a jsou tu, aby zůstaly
Náš výzkum ukázal, že ačkoli virtuální schůzky v posledních letech nabývají na oblibě, teprve rok 2020 jim přinesl průlom, který potřebovaly, aby se staly pevnou součástí obchodního světa.
Průzkum provedený společností Doodle zjistil, že téměř 60 procent respondentů se obávalo, že bude náročnější komunikovat s klienty online. Mnohé z těchto obav se týkaly například problémů s technologií, nekontrolovatelných rušivých vlivů, jako je hluk v pozadí, nebo nedostatečného vybavení. Rok 2020 donutil lidi těmto obavám čelit.
Po celém světě vzrostl počet virtuálních schůzek 1:1 o ohromujících 1 230 procent. V zemích jako Spojené státy se ukázalo, že k tomuto nárůstu přispěly zejména konzultace o duševním zdraví a kratší neformální schůzky.
Vzrostl také počet virtuálních skupinových schůzek. Od ledna do prosince došlo k nárůstu schůzek tří a více osob o 613 procent. Ve Velké Británii naše data ukázala, že se více lidí scházelo v časech, kdy by za normálních okolností cestovali do práce a zpět. Navzdory obavám mnoha firem – 61 procent zaměstnavatelů uvedlo, že jejich zaměstnanci byli doma stejně soustředění jako v kanceláři. Rovněž se domnívali, že spolupráce se buď zlepšila, nebo zůstala na stejné úrovni.
Vzhledem k tomu, že virtuální schůzky podnikání spíše pomáhají než brzdí, mnozí vidí potenciální výhody, které by práce na dálku mohla jejich organizacím přinést. Firmy mohou zmenšit kancelářské prostory a zavést sdílené pracovní stoly. To nejenže šetří firmě peníze, ale může to mít výhody i pro zaměstnance. Výzkum společnosti Barco to potvrdil: 85 procent lidí uvedlo, že by uvítali hybridní model práce kombinující práci z domova a z kanceláře. Kromě toho může odstranění zdlouhavého dojíždění zaměstnanců a umožnění flexibilnější práce výrazně zlepšit duševní pohodu, což v důsledku povede k nižší absenci zaměstnanců.
O dalších aspektech pracovního života, u nichž očekáváme změny díky virtuálním schůzkám, si můžete přečíst v úplné zprávě.
Těš se na další online rozhovory
Nábor na dálku už byl na vzestupu. Stále více firem – zejména start-upů a společností z technologického sektoru – ho využívalo jako schůdnější možnost, jak získat ty správné lidi. COVID-19 donutil zbytek světa, aby tento trend dohnal.
Nejenže jsme zaznamenali více firem než kdykoli předtím, které nábor provádějí výhradně online, ale vše nasvědčuje tomu, že jsme v tomto ohledu udělali skok vpřed o pět let.
Vezměme si například Spotify. Loni, poté, co přizpůsobilo svůj pracovní styl situaci s COVID-19, se rozhodlo, že zaměstnanci mohou pracovat na dálku odkudkoli na světě. Generální ředitel Facebooku Mark Zuckerberg uvedl, že u Facebooku očekává něco podobného. Zaměstnancům sdělil, že polovina zaměstnanců tohoto sociálního giganta bude v příštích pěti až deseti letech pracovat na dálku.
S rostoucím podílem práce na dálku roste i nábor na dálku, což potvrzují údaje z naší zprávy. Virtuální nábor a zapracování nových zaměstnanců vzrostly od ledna do prosince o 64 procent.
Virtuální nábor může firmám pomoci i jinými způsoby. Duševní pohoda a prevence vyhoření jsou dnes firmami chápány lépe než tomu bylo ještě před několika lety. Díky online pohovorům a zapracování nových zaměstnanců mohou organizace zefektivnit své procesy, zvýšit jejich efektivitu a zajistit, aby jejich zaměstnanci zůstali spokojení a zdraví.
I přes nárůst práce z domova stále používáme mobily k domlouvání schůzek
Toto je jeden z těch výsledků, které se zdají překvapivé a zároveň očekávané zároveň. Mobilní technologie v posledních letech zaznamenaly exponenciální růst, takže je logické, že lidé používají své telefony k rezervaci schůzek.
Na druhou stranu, vzhledem k tomu, že více lidí než kdy jindy pracuje z domova (a mnozí z nás tam uvízli kvůli omezením cestování), existuje určitý rozpor mezi tím, že lidé celý den sedí před počítačem, a tím, že si domlouvají schůzky.
V roce 2020 bylo více než 60 procent schůzek, které jsme rezervovali, sjednáno přes mobilní telefon. Ve srovnání s rokem 2019 se podíl těch z nás, kteří schůzky rezervovali přes stolní počítač, téměř snížil na polovinu – z něco málo přes 38 procent na 21,3 procenta.
Myslíme si, že za tím stojí několik důvodů.
Více zařízení než kdykoli předtím se nyní navzájem synchronizuje. Vezmi si například svůj notebook – když v něm aktualizuješ kalendář, změny se promítnou i do tvého telefonu. Je tedy logické, že pokud se ti na telefonu objeví schůzka, jednoduše ji potvrdíš.
Ceny technologií, zejména mobilních zařízení a videotechniky, v posledních několika letech dramaticky klesly. Vzpomeň si na schůzky před 10 nebo 20 lety. Abys se mohl virtuálně zúčastnit schůzky, potřeboval jsi drahé vybavení (které často vyžadovalo například vlastní telefonní linku). Nyní díky aplikacím jako Zoom a Microsoft Teams se můžeš schůzek účastnit virtuálně (slovní hříčka zamýšlena) odkudkoli.
Naše zpráva „State of Meetings 2020“
To je jen část toho, co naše zpráva odhalila o schůzkách v roce 2020. Pokud si chceš přečíst celou zprávu, můžeš si ji zdarma stáhnout.
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